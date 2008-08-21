Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасный Бангкок Опасный Бангкок
Киноафиша Фильмы Опасный Бангкок
Bangkok Dangerous

Опасный Бангкок, 2008

2008 / США
6.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Профессиональный наемный убийца отправляется в Бангкок для выполнения очередного заказа. В помощь он нанимает двух аборигенов – ловкого парня и молодую девушку. Но однажды бывалый убийца неожиданно для себя обнаруживает, что в его холодном сердце зарождается нежное чувство к тайской девушке …
6.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 сентября 2008
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 21 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оксид Пэнг
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Шон Дилэйни
Панвард Хеммани
Дом Хетракул
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Посланники
Посланники (2007)
7.4615383
Красный отряд
Красный отряд (2018)
0
Оружейный барон
Оружейный барон (2005)
7.4
Глаз 2
Глаз 2 (2004)
3.3
Голодный кролик атакует
Голодный кролик атакует (2010)
7.4166665
Беглец
Беглец (2015)
7.2
Отзвуки прошлого
Отзвуки прошлого (2022)
8.384615
Падшие ангелы
Падшие ангелы (1995)
6.3636365
Бюро человечества
Бюро человечества (2017)
4.714286
Глаз
Глаз (2002)
7.214286
Свинья
Свинья (2021)
7.1538463
Звериная ярость
Звериная ярость (2019)
4.9
Фильм находится в подборках
Фильмы без хэппи-энда Фильмы без хэппи-энда
Фильмы с неожиданной развязкой Фильмы с неожиданной развязкой
Постер фильма Опасный Бангкок 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Опасный Бангкок смотреть онлайн

Опасный Бангкок

Похожие фильмы онлайн

Оружейный барон
 
Голодный кролик атакует
 
Отзвуки прошлого
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Собственно говоря, братья Панг уже снимали фильм под названием «Опасный Бангкок» – в 1999 году, так что одноименная картина, произведенная в 2007-м и вышедшая в широкий прокат в 2008-м, не что иное, как авторемейк, только сценарий, созданный для первого «Опасного Бангкока» самими братьями Панг, на сей раз был переписан Джейсоном Ричманом, начавшим карьеру еще шесть лет назад в «Плохой компании» Джоэла Шумахера. Вообще, экшен у братьев получается определенно лучше, чем мистика, что видно…
Читать
mrpas 2 апреля 2015, 12:51
"Опасный Бангкок" - под этот фильм хорошо спать!

ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.

Сюжет избит: он наемный убийца,… Читать дальше…
pavel 2 апреля 2015, 12:51
"Опасный Бангкок" - под этот фильм хорошо спать!

ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.

Сюжет избит: он наемный убийца,… Читать дальше…
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши