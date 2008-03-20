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Индиго Индиго
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Индиго, 2007

2007 / Россия
6.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме

Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Искать уединения и держаться вместе их заставляет избранность. Они – Индиго, люди будущего. Чувствуют опасность, понимают язык животных, читают мысли и помнят свои прошлые жизни. Их уникальность пугает одних, и восхищает других. Они не дают покоя родителям, учителям, врачам, прессе и милиции.

Лидер ребят-индиго Андрей Каляев бьет тревогу, когда один за другим начинают пропадать его друзья. Распутывая клубок загадочных и страшных событий, Андрей приходит к выводу, что все пропавшие в городе за последнее время подростки - индиго. У неизвестных сил свои планы на будущее этого мира. И тот, кто открыл охоту на людей будущего, умеет их вычислять. Для того чтобы спастись, Андрею, его девушке Тане и их друзьям придется применить все свои способности. Но индиго слишком свободны, чтобы бояться, и слишком независимы, чтобы идти на поводу. Они возьмут игру в свои руки…

6.3 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 марта 2008
Премьера в мире 20 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Роман Прыгунов
Роман Прыгунов
В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
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