Индиго, 2007

Компания обычных с виду подростков скрывается от посторонних глаз на крыше московской многоэтажки. Искать уединения и держаться вместе их заставляет избранность. Они – Индиго, люди будущего. Чувствуют опасность, понимают язык животных, читают мысли и помнят свои прошлые жизни. Их уникальность пугает одних, и восхищает других. Они не дают покоя родителям, учителям, врачам, прессе и милиции.

Лидер ребят-индиго Андрей Каляев бьет тревогу, когда один за другим начинают пропадать его друзья. Распутывая клубок загадочных и страшных событий, Андрей приходит к выводу, что все пропавшие в городе за последнее время подростки - индиго. У неизвестных сил свои планы на будущее этого мира. И тот, кто открыл охоту на людей будущего, умеет их вычислять. Для того чтобы спастись, Андрею, его девушке Тане и их друзьям придется применить все свои способности. Но индиго слишком свободны, чтобы бояться, и слишком независимы, чтобы идти на поводу. Они возьмут игру в свои руки…