Постер фильма Хроники мутантов
5.5 Рейтинг IMDb: 5.2
Хроники мутантов

Хроники мутантов

The Mutant Chronicles 18+
О фильме

Майор Митч Хантер, заслуженный и отважный солдат, ведет жителей Земли в последний бой против демонической армии нектомутантов, желающих, как водится, завоевать весь мир.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 13 марта 2010
Премьера в мире 7 августа 2008
Дата выхода
7 августа 2008 Россия Вест
7 октября 2008 Австралия
7 августа 2008 Беларусь
10 октября 2008 Великобритания
27 октября 2008 Германия
24 февраля 2009 Дания
7 августа 2008 Казахстан
7 августа 2008 США
2 января 2009 Турция
7 августа 2008 Украина
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $2 131 057
Производство First Foot Films, Grosvenor Park Productions, Isle of Man Film
Другие названия
Mutant Chronicles, Crónicas mutantes, A Era da Escuridão, A Era da Escuridão - Mutant Chronicles, Chroniques de mutants, Crónicas de Mutantes, Crónicas mutantes, vol. 1, Il tempo dei mutanti, Kroniki mutantów, La era de la oscuridad, Mutáns krónikák, Mutant günlükleri, Mutantske hronike, Mutantų kronikos, Oi arhontes tou skotous, Razboiul mutantilor, The Mutant Chronicles, Οι άρχοντες του σκότους, Хроники мутантов, Хрониките на мутанта, Хроніки мутантів, ミュータント・クロニクルズ
Режиссер
Саймон Хантер
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Томас Джейн
Томас Джейн
Джон Малкович
Джон Малкович
Девон Аоки
Девон Аоки
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
