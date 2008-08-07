Отзывы о фильме
7424 2 апреля 2015, 12:51
большего всего ждем следующий четверг ;)
Anook 2 апреля 2015, 12:51
Отличная пародия) Диалоги на пятёрку
Майор Митч Хантер, заслуженный и отважный солдат, ведет жителей Земли в последний бой против демонической армии нектомутантов, желающих, как водится, завоевать весь мир.
|7 августа 2008
|Россия
|Вест
|7 октября 2008
|Австралия
|7 августа 2008
|Беларусь
|10 октября 2008
|Великобритания
|27 октября 2008
|Германия
|24 февраля 2009
|Дания
|7 августа 2008
|Казахстан
|7 августа 2008
|США
|2 января 2009
|Турция
|7 августа 2008
|Украина