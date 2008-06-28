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Хеллбой 2: Золотая армия Хеллбой 2: Золотая армия
Киноафиша Фильмы Хеллбой 2: Золотая армия
Hellboy 2: The Golden Army

Хеллбой 2: Золотая армия, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Краснокожий демон Хеллбой уже долгое время страдает от того, что не может получить заслуженную благодарность от спасенных им людей, которые считают его монстром. Тем временем могущественный эльфийский принц Нуада стремится вернуть фрагменты короны, которая управляет несокрушимой Золотой Армией, всемогущим легионом механических воинов. Чтобы остановить Нуаду, команда Хеллбоя прибегает к помощи эктоплазматического существа по имени Йохан Краусс, а также к родной сестре принца, прекрасной Нуале, в которую влюбляется Эйб Сапиен. Смогут ли герои остановить Золотую армию, пока она не вырвалась на свободу?

  • Сеттинг фильма вращается вокруг ирландской мифологии: Нуада – имя первого короля мифологического народа Туата де Дананн. Мифический Нуада звался «Серебряная рука», потому что носил серебряный протез вместо потерянной в битве руки. В фильме прозвище Нуады – «Серебряное копье», а у его отца Балора есть механическая рука.
  • Каждая реплика Ангела Смерти была записана Дугом Джонсом дважды, один раз более высоким голосом, а затем более низким. Позже две записи смешивались вместе.
  • Эйб Сапиен называет Зубных фей видом «Carcharodon Calcarea», что очень похоже на «Carcharodon Carcharias», реальное научное название вида Большой Белой акулы.

Мифический мир поднимает восстание против человечества, чтобы захватить господство над Землей, и теперь Хеллбой и его команда должны спасти мир от мятежных чудовищ.

7.4 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 июля 2008
Премьера в мире 28 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Джон Херт
Джон Херт
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Даг Джонс
Даг Джонс
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Все актеры и съемочная группа
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Хеллбой 2: Золотая армия
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До сих пор две линии в творчестве Гильермо дель Торо, в сущности, почти совершенно не пересекались. С одной стороны, он снимал мексикано-испанский артхаус («Хронос», «Хребет дьявола», «Лабиринт Фавна») – тонкий, изящный, неспешный и глубоко печальный. С другой стороны, тот же самый дель Торо в США ставил абсолютно противоположное кино («Мутанты», «Блэйд-2», «Хеллбой») – громкое, буйное, разухабистое и крайне…
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