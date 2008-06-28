Хеллбой 2: Золотая армия, 2008

Краснокожий демон Хеллбой уже долгое время страдает от того, что не может получить заслуженную благодарность от спасенных им людей, которые считают его монстром. Тем временем могущественный эльфийский принц Нуада стремится вернуть фрагменты короны, которая управляет несокрушимой Золотой Армией, всемогущим легионом механических воинов. Чтобы остановить Нуаду, команда Хеллбоя прибегает к помощи эктоплазматического существа по имени Йохан Краусс, а также к родной сестре принца, прекрасной Нуале, в которую влюбляется Эйб Сапиен. Смогут ли герои остановить Золотую армию, пока она не вырвалась на свободу?