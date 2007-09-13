Смертельный номер, 2007

Всемирно известный фокусник Гарри Гудини обещает 10 000 долларов тому, кто назовет предсмертные слова его матери. Таким образом мужчина разоблачает тех, кто называет себя экстрасенсами, а на самом деле лишь пытается нажиться на чужом горе и наивности. Во время мирового турне иллюзионист оказывается в Шотландии, где знакомится с местной жительницей Мэри Макгарви. Вместе со своей дочерью Бенджи красавица зарабатывает на жизнь проведением спиритических сеансов. Услышав про солидную сумму, которую сулит Гудини победителю, женщина придумывает коварный план. Мэри собирается соблазнить фокусника и выведать его главный секрет…
Когда известный фокусник Гарри Гудини приезжает в Эдинбург и предлагает 10 000 долларов награды любому, тому, кто сможет войти в контакт с его умершей матерью, красивая, но не отличающаяся честностью медиум и ее «закадычная подруга», а на самом деле - юная дочь принимают вызов. Чем больше времени Гудини проводит с этой таинственной женщиной, тем больше она его очаровывает. И то, что началось, как простое надувательство, перерастает в нечто гораздо более сложное и опасное.