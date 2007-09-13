Смертельный номер, 2007

Когда известный фокусник Гарри Гудини приезжает в Эдинбург и предлагает 10 000 долларов награды любому, тому, кто сможет войти в контакт с его умершей матерью, красивая, но не отличающаяся честностью медиум и ее «закадычная подруга», а на самом деле - юная дочь принимают вызов. Чем больше времени Гудини проводит с этой таинственной женщиной, тем больше она его очаровывает. И то, что началось, как простое надувательство, перерастает в нечто гораздо более сложное и опасное.