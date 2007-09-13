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Смертельный номер Смертельный номер
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Death Defying Acts

Смертельный номер, 2007

2007 / Великобритания / Австралия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Всемирно известный фокусник Гарри Гудини обещает 10 000 долларов тому, кто назовет предсмертные слова его матери. Таким образом мужчина разоблачает тех, кто называет себя экстрасенсами, а на самом деле лишь пытается нажиться на чужом горе и наивности. Во время мирового турне иллюзионист оказывается в Шотландии, где знакомится с местной жительницей Мэри Макгарви. Вместе со своей дочерью Бенджи красавица зарабатывает на жизнь проведением спиритических сеансов. Услышав про солидную сумму, которую сулит Гудини победителю, женщина придумывает коварный план. Мэри собирается соблазнить фокусника и выведать его главный секрет…

  • В 2018 году Гай Пирс (Гарри Гудини) и Сирша Ронан (Бенджи Макгарви) появились вместе в исторической драме “Две королевы”. 
  • В сцене в пабе скрипач исполняет народную шотландскую мелодию “Цветы Эдинбурга”. 
  • Съемки фильма проходили в Англии и Шотландии. В кадре можно увидеть такие достопримечательности, как театр “Фортуна”, концертный зал Уилтона, Калтон-Хилл, Гринвичский университет. 
  • В финале фильма Гарри Гудини погибает от удара в живот - любопытные студенты хотели проверить, действительно ли иллюзионист обладает “железным прессом”. В реальность Гудини умер не сразу, а спустя 9 дней после происшествия.

Когда известный фокусник Гарри Гудини приезжает в Эдинбург и предлагает 10 000 долларов награды любому, тому, кто сможет войти в контакт с его умершей матерью, красивая, но не отличающаяся честностью медиум и ее «закадычная подруга», а на самом деле - юная дочь принимают вызов. Чем больше времени Гудини проводит с этой таинственной женщиной, тем больше она его очаровывает. И то, что началось, как простое надувательство, перерастает в нечто гораздо более сложное и опасное.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 апреля 2008
Премьера в мире 13 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Джиллиан Армстронг
В ролях
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Гай Пирс
Гай Пирс
Тим Фрост
Тимоти Спэлл
Все актеры и съемочная группа
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Смертельный номер
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Как только «Смертельный номер» вышел на экраны, его тут же стало принято сравнивать с «Престижем», однако общего между этими двумя фильмами довольно мало. Если не считать абстрактного родства сюжетов, посвященных – в самых общих чертах – жизни великих трюкачей-иллюзионистов, и частичного сходства на почве преподнесения фокуса как научного эксперимента, «Престиж» и «Смертельный номер» решительно ничто не объединяет. Первый – метафизическая драма о беспощадном соперничестве двух способов удвоения…
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