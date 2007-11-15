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P.S. Я люблю тебя P.S. Я люблю тебя
Киноафиша Фильмы P.S. Я люблю тебя
P.S. I Love You

P.S. Я люблю тебя, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
- по одноименному бестселлеру Сесилии Ахерн. "P.S. Я люблю тебя" – первый роман писательницы, который она написала в 21 год.
Их план был прост: прожить вместе всю жизнь. Они были лучшими друзьями, любовниками, были созданы друг для друга. Но у судьбы было свое мнение на этот счет...
7.6 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 февраля 2008
Премьера в мире 15 ноября 2007
Прокатчик Вест
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе
В ролях
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Джина Гершон
Джина Гершон
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма P.S. Я люблю тебя 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ксюхин 2 апреля 2015, 12:51
Почитала я ваши отзывы тут!!!! так хвалят все фильм! А т.к. я являюсь любительницей мелодрам, то естественно оооочень захотелось посмотреть. Но… Читать дальше…
Masikan 2 апреля 2015, 12:51
Вчера с мужем ходили. Я девушка сентиментальная и в процессе просмотра могу расчувствоваться и прослезиться, но чтоб ТАААК!!!.... В первой же сцене… Читать дальше…
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саундтрек фильма P.S. Я люблю тебя
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова «Унесенные ветром», «Неспящие в Сиэтле», «Искупление» и другие фильмы, которые просто невозможно смотреть без слез.
Написать
11 мая 2022 11:28
Романтическая мелодрама «P.S. Я люблю тебя» с Хилари Суонк получит сиквел Старые письма станут основой нового фильма.
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12 февраля 2020 17:14
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