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P.S. Я люблю тебя
P.S. I Love You
P.S. Я люблю тебя, 2007
2007 / США
Трейлер
7.6
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98
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
- по одноименному бестселлеру Сесилии Ахерн. "P.S. Я люблю тебя" – первый роман писательницы, который она написала в 21 год.
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Их план был прост: прожить вместе всю жизнь. Они были лучшими друзьями, любовниками, были созданы друг для друга. Но у судьбы было свое мнение на этот счет...
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7.6
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
14 февраля 2008
Премьера в мире
15 ноября 2007
Прокатчик
Вест
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе
В ролях
Хилари Суонк
Джерард Батлер
Лиза Кудроу
Джина Гершон
Джеймс Марстерс
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
В общем рейтинге
850
В жанре «комедия»
188
В жанре «драма»
311
В фильмах США
611
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Отзывы о фильме
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Ксюхин
2 апреля 2015, 12:51
Почитала я ваши отзывы тут!!!! так хвалят все фильм! А т.к. я являюсь любительницей мелодрам, то естественно оооочень захотелось посмотреть. Но…
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Masikan
2 апреля 2015, 12:51
Вчера с мужем ходили. Я девушка сентиментальная и в процессе просмотра могу расчувствоваться и прослезиться, но чтоб ТАААК!!!.... В первой же сцене…
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Отзывы
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98
голосов
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саундтрек фильма
P.S. Я люблю тебя
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
«Унесенные ветром», «Неспящие в Сиэтле», «Искупление» и другие фильмы, которые просто невозможно смотреть без слез.
Написать
11 мая 2022 11:28
Романтическая мелодрама «P.S. Я люблю тебя» с Хилари Суонк получит сиквел
Старые письма станут основой нового фильма.
Написать
12 февраля 2020 17:14
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