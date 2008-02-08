Красавица и уродина, 2008

Через многие годы разлуки Нэт Купер разыскивает свою давнюю возлюбленную Кристабель Эббот. Она все еще не замужем и поразительно хороша собой, но неразлучна со своей весьма несимпатичной подружкой Джун Фиггс. Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее бойфрендов, но они отказываются иметь с ней дело даже за деньги. Нэт понимает: Джун нуждается в крутой перемене имиджа. Модная прическа, грамотный макияж, обновление гардероба – результат превзошел все ожидания. Когда Джун выбирается из своего кокона, Нэт осознает, что девушка его мечты, Кристабель просто-напросто дурнушка… Теперь перед ним совсем другой гений красоты…