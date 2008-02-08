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Красавица и уродина Красавица и уродина
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The Hottie and the Nottie

Красавица и уродина, 2008

2008 / США
4.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 1.9
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О фильме

Через многие годы разлуки Нэт Купер разыскивает свою давнюю возлюбленную Кристабель Эббот. Она все еще не замужем и поразительно хороша собой, но неразлучна со своей весьма несимпатичной подружкой Джун Фиггс. Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее бойфрендов, но они отказываются иметь с ней дело даже за деньги. Нэт понимает: Джун нуждается в крутой перемене имиджа. Модная прическа, грамотный макияж, обновление гардероба – результат превзошел все ожидания. Когда Джун выбирается из своего кокона, Нэт осознает, что девушка его мечты, Кристабель просто-напросто дурнушка… Теперь перед ним совсем другой гений красоты…

4.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 1.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 февраля 2008
Премьера в мире 8 февраля 2008
Возраст 16+
Режиссер
Том Патнем
В ролях
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Адам Кулберш
Грег Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красавица и уродина 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kasey 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swordfish, 08/03/2008 - 15:28:14):See you on the other side Heath....

ну конечно! если вы не понимаете в фильмах то так и говорите!!

а… Читать дальше…
мдя 2 апреля 2015, 12:51
Россию нельзя победить оружием, за-то можно растлить ее народ ложными идеалами, что они и делают, за наши же деньги.
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23 голоса
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