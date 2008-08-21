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Постер фильма Предатель
6.9
Предатель - Трейлер
Киноафиша Фильмы Предатель
6.9

Предатель

, 2008
Traitor
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Предатель
6.9
Предатель - Трейлер
Предатель  Трейлер

О фильме

Агент ФБР Рой Клэйтон ведет расследование опасного международного заговора и обнаруживает, что все нити ведут к офицеру США отдела Специальных Операций Самиру Хорну. Мистическая фигура со связями в террористических организациях, Хорн умеет появляться как раз во время окончания основной операции. Разгадки ведут к побегу из тюрьмы в Йемене, взрыву бомбы в Ницце и налете в Лондоне — все это путает Роя Клэйтона, задающегося вопросом — кто же Хорн…

В ролях

Гай Пирс
Гай Пирс
Roy Clayton
Дон Чидл
Дон Чидл
Samir Horn
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Chandra Dawkin
Саид Тагмауи
Саид Тагмауи
Омар
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Макс Арчер
Али Кхан
Fareed
Раад Рави
Nathir
Хассам Ганси
Bashir
Можан Марно
Можан Марно
Leyla
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Hamzi
Режиссер Джеффри Начманофф
Сценарист Стив Мартин, Джеффри Начманофф
Композитор Марк Килиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 22 января 2009
Премьера в мире 21 августа 2008
Дата выхода
21 августа 2008 Россия Каскад 16+
23 августа 2008 Австралия
13 октября 2008 Бразилия
27 марта 2009 Великобритания
26 июня 2009 Германия
25 июня 2009 Греция
21 августа 2008 Казахстан
23 августа 2008 Канада 14A
28 июня 2009 Португалия
19 декабря 2008 Румыния
27 августа 2008 США
23 апреля 2009 Словения
21 августа 2008 Украина
4 февраля 2009 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $27 675 014
Производство Overture Films, Mandeville Films, Hyde Park Entertainment
Другие названия
Traitor, Traidor, Izdajnik, Az áruló, Ha'boged, Hain, Išdavikas, Kẻ Phản Bội, O Traidor, Paihnidi thanatou, Reetur, Trădător, Trădătorul, Trahison, Traïdor, Traidor de Jeffrey Nachmanoff, Traitor - Sospetto tradimento, Traitor: Zwischen den Fronten, Traître, Usodna izdaja, Xoin, Zdrajca, Zradca, Zrádce, Παιχνίδι θανάτου, Зрадник, Предател, Предатель, トレイター　大国の敵, Traitor - Zwischen den Fronten, خائن

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb

Трейлеры фильма

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Предатель - Трейлер
Предатель Трейлер
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саундтрек фильма Предатель

Цитаты

Samir Horn Ты знаешь, что Коран говорит: если убьёшь невинного человека, будто всех людей убил?
Roy Clayton Там же сказано, что если спасаешь жизнь — словно всех людей спас. Ты герой, Самир.

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