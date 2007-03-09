Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вне закона
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Вне закона

Вне закона

Outlaw 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На городских улицах хозяйничают банды «бритоголовых». В контролируемые ими районы полиция не рискует заглядывать. Мирные обыватели, натерпевшись от дикого разгула головорезов, вынуждены давать отпор самостоятельно. Они создают свою антибанду. Но не имея никакого опыта в жестоких разборках, смельчаки приглашают ветерана иракской войны Брайанта, недавно вернувшегося из армии. Вполне разочаровавшийся в гражданской жизни и обуреваемый желанием поменять её несправедливые устои, Брайант берётся закалять новичков. Изуверскими приемами и садистскими методами он добивается успеха, сделав из обычных людей «уличных солдат». Но вскоре выясняется, что новые защитники справедливости сами стали заложниками жестокости. Желание и умение творить насилие оказывается самой страшной ловушкой…
Вне закона - трейлер
Вне закона  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 9 марта 2007
Дата выхода
7 февраля 2008 Россия Lizard
7 февраля 2008 Беларусь
9 марта 2007 Великобритания
9 января 2009 Германия
9 марта 2007 Ирландия
7 февраля 2008 Казахстан
9 марта 2007 США
7 февраля 2008 Украина
MPAA R
Бюджет 2 500 000 GBP
Сборы в мире $3 345 818
Производство Pathe Productions, Ingenious Film Partners, Vertigo Films
Другие названия
Outlaw, Εκδικητές εκτός νόμου, A Lei da Milícia, Buntownik, Fuera de control, Justicia por mano propia, Kanunsuzlar, Lindprii, Nelegiuitii, Ngoài Vòng Pháp Luật, Os Fora da Lei, Outlaw - Genug geredet - handeln!, Törvénytelen, Ван закона, Вне закона, Извън закона, Поза законом, 必殺処刑人
Режиссер
Ник Лав
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Дэнни Дайер
Ленни Джеймс
Ленни Джеймс
Руперт Френд
Руперт Френд
Шон Харрис
Шон Харрис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Вне закона - смотреть в онлайн-кинотеатре

Вне закона

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Брайант Маннинг внес залог. Где он?
Уолтер Фуллер Убей меня — и ты ни хрена не узнаешь.
Брайант Кто-то обязательно сдастся, всегда так.
[Стреляет в него]
Вне закона - трейлер
Вне закона Трейлер
Кадры из фильма
