На городских улицах хозяйничают банды «бритоголовых». В контролируемые ими районы полиция не рискует заглядывать. Мирные обыватели, натерпевшись от дикого разгула головорезов, вынуждены давать отпор самостоятельно. Они создают свою антибанду. Но не имея никакого опыта в жестоких разборках, смельчаки приглашают ветерана иракской войны Брайанта, недавно вернувшегося из армии. Вполне разочаровавшийся в гражданской жизни и обуреваемый желанием поменять её несправедливые устои, Брайант берётся закалять новичков. Изуверскими приемами и садистскими методами он добивается успеха, сделав из обычных людей «уличных солдат». Но вскоре выясняется, что новые защитники справедливости сами стали заложниками жестокости. Желание и умение творить насилие оказывается самой страшной ловушкой…

