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Постер фильма Папа напрокат
Постер фильма Папа напрокат
Постер фильма Папа напрокат
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Папа напрокат

Папа напрокат

Papa naprokat 18+
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О фильме

Успешная бизнес-леди Ирина воспитывает сына одна. Десятилетний Кирилл учится в лучшей гимназии города, живет в роскошной квартире и не знает ни в чем отказа, но все равно чувствует себя несчастным. Дело в том, что мальчику отчаянно не хватает отца. Глядя на семьи своих одноклассников, Кирилл порой думает, что охотно променял бы все богатство на возможность жить в полной семье, где есть и мама, и папа. Узнав о том, что волнует ее сына, Ирина решается на авантюру. Однажды в ее доме появляется… папа напрокат.

  • Режиссером фильма выступил Артем Литвиненко. Среди других известных его работ - телевизионный мюзикл “За двумя зайцами” (2003) и сериал “Нюхач” (с 2013 года по настоящее время). 
  • Роль Кирилла исполнил Мирослав Белоногий. В дальнейшем молодой актер появился в сериалах “Право на помилование” (2009), “1942” (2010), “Мотыльки” (2013) и других. 
  • Алена Бабенко (Ирина) и Сергей Гармаш (Толя) в дальнейшем сыграли вместе в триллере Александра Кириенко “Иллюзия страха” (2008) и драматическом телесериале Антона Розенберга и Ярослава Мочалова “Мурка” (2016).
  • Мирослав Белоногий (Кирилл) и Александр Перков (помощник Ирины) ранее снимались в триллере Алеко Цабадзе “Русский треугольник” (2007).

Молодая женщина Ирина, бизнес-вумен, одна воспитывает сына Кирилла 10-и лет. И все вроде бы хорошо: есть деньги, квартира в центре, сын учится в колледже.… Но мальчику катастрофически не хватает отца. Он завидует сверстникам, у которых есть папа и очень страдает…

Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 июня 2008
Дата выхода
6 июня 2008 Россия 16+
30 ноября 2008 Казахстан
11 ноября 2008 США
30 ноября 2008 Украина
Производство Star Media
Другие названия
Papa naprokat, Rent a Dad, Rent-a-Dad, Баща под наем, Папа напрокат
Режиссер
Артем Литвиненко
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Ирма Витовская
Ирма Витовская
Олег Савкин
Олег Савкин
Ксения Николаева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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