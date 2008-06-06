Успешная бизнес-леди Ирина воспитывает сына одна. Десятилетний Кирилл учится в лучшей гимназии города, живет в роскошной квартире и не знает ни в чем отказа, но все равно чувствует себя несчастным. Дело в том, что мальчику отчаянно не хватает отца. Глядя на семьи своих одноклассников, Кирилл порой думает, что охотно променял бы все богатство на возможность жить в полной семье, где есть и мама, и папа. Узнав о том, что волнует ее сына, Ирина решается на авантюру. Однажды в ее доме появляется… папа напрокат.