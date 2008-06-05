Воспоминания неудачника, 2008

Все! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с наркотиками, он все чаще остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.

А тут еще появился печальный повод вернуться в свою бесшабашную юность на скучных британских берегах — Джо едет на родину на похороны друга детства. Бросив горсть земли на его гроб, Джо как будто опять встречает родных, друзей и, конечно, первую любовь... Он словно заново переживает события того сумасшедшего лета, которое сделало его актером.