Воспоминания неудачника, 2008

Стареющая голливудская звезда Джо Скотт живет жизнью нарциссического гедонизма, которую наблюдает его немногословный личный помощник Офелия. Смерть лучшего друга его детства, Бутса, переносит героя в длительное воспоминание о приморском городке в Британии 1970-х годов. Теперь Джо – мальчик-подросток в отношениях со школьницей по имени Рут. Кроме того, героя пытается соблазнить подруга его матери, Эвелин. В наше Джо решает противостоять своему страху и возвращается в Англию для трудной встречи с Рут, которая вышла замуж за Бутса и осталась бедной вдовой.
Все! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с наркотиками, он все чаще остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.
А тут еще появился печальный повод вернуться в свою бесшабашную юность на скучных британских берегах — Джо едет на родину на похороны друга детства. Бросив горсть земли на его гроб, Джо как будто опять встречает родных, друзей и, конечно, первую любовь... Он словно заново переживает события того сумасшедшего лета, которое сделало его актером.