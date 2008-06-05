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Воспоминания неудачника Воспоминания неудачника
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Flashbacks of a Fool

Воспоминания неудачника, 2008

2008 / Великобритания
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стареющая голливудская звезда Джо Скотт живет жизнью нарциссического гедонизма, которую наблюдает его немногословный личный помощник Офелия. Смерть лучшего друга его детства, Бутса, переносит героя в длительное воспоминание о приморском городке в Британии 1970-х годов. Теперь Джо – мальчик-подросток в отношениях со школьницей по имени Рут. Кроме того, героя пытается соблазнить подруга его матери, Эвелин. В наше Джо решает противостоять своему страху и возвращается в Англию для трудной встречи с Рут, которая вышла замуж за Бутса и осталась бедной вдовой.

  • Основные съемки фильма проходили в ЮАР и в Англии. Это первый художественный фильм режиссера Бэйли Уолша, который ранее был режиссером видеоклипов для групп Massive Attack, Oasis и INXS. Оператором выступил Джон Мэтисон, который снимал такие фильмы как «Гладиатор», «Люди из спичек» и «Царство небесное». 
  • Фильм также стал дебютной работой для популярной ныне актрисы Фелисити Джонс, исполнившей роль юной Рут. Кроме того, это последний фильм для Мириам Карлин, которая сыграла миссис Роджерс: в июне 2011 года она умерла от рака горла. 
  • В сцене из песни Roxy Music "If There is Something" молодой Джо носит кожаную куртку, идентичную куртке солиста Брайана Ферри на обложке дебютного альбома Roxy Music. Кроме того, его волосы уложены в стиле Ферри на этой фотографии.

Все! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с наркотиками, он все чаще остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.

А тут еще появился печальный повод вернуться в свою бесшабашную юность на скучных британских берегах — Джо едет на родину на похороны друга детства. Бросив горсть земли на его гроб, Джо как будто опять встречает родных, друзей и, конечно, первую любовь... Он словно заново переживает события того сумасшедшего лета, которое сделало его актером.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 ноября 2008
Премьера в мире 5 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Бейлли Уолш
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Хэрри Иден
Ив
Мириам Карлин
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Воспоминания неудачника 2 постера
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Воспоминания неудачника
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
опро 2 апреля 2015, 12:51
А в где именно будут показывать?✊ ..очень не точная информацмя..
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