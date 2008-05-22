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Киноафиша Фильмы Шультес

Шультес

Shultes 18+
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О фильме

Алексей Шультес, тридцатилетний московский вор-карманник, ухаживает за своей умирающей матерью. В свободное от “работы” время он занимается бегом, изредка встречается со своим братом, отбывающим срочную службу в армии. Однажды герой знакомится с другим щипачом, маленьким Костиком, и они начинают работать в паре. Вскоре они начинают воровать ключи у владельцев дорогих автомобилей. Однажды мать Шультеса наконец умирает. Что-то внутри героя постепенно ломается…

  • По словам режиссера Бакура Бакурадзе, кинематографическая ткань фильма создавалась вокруг Героя, настоящего человека, отличающегося индивидуальностью и независимостью, способного привлечь внимание зрителя настоящими поступками. 
  • Большая часть действия фильма происходит в основном в окрестностях станций метро «Чертановская» и «Южная». Члены съемочной группа специально занималась поиском таких московских локаций, «из которых хотелось бы поскорее убежать». 
  • Аскетичная стилистика фильма во многом наследует работам любимого режиссера Бакурадзе, Робера Брессона, в частности, его картине «Карманник», с которой у них прослеживаются не только художественные, но и многие сюжетные параллели.

В большом городе живет незаметный молодой человек со своей старой матерью. Он бегает по утрам в парке, ходит в один и тот же магазин, смотрит по вечерам спортивный канал телевизора. Почти всё, что он делает, доведено до автоматизма. Почти, но не всё. В его характере - не выражать своих эмоций, и никто из окружающих не знает о том, откуда у него деньги на жизнь. Никто не знает, что написано в его блокноте, который он все время носит с собой. Несколько дней жизни Алексея Шультеса приводят его к пониманию, что он не так забывчив, как ему бы этого хотелось.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 22 мая 2008
Дата выхода
16 июля 2008 Россия Наше кино 16+
17 июля 2008 Беларусь
17 июля 2008 Казахстан
17 июля 2008 Украина
Сборы в мире $23 088
Производство CTB Film Company, Vita Aktiva
Другие названия
Shultes, Šuljtes, Σούλτες, Шультес
Режиссер
Бакур Бакурадзе
В ролях
Гела Читава
Руслан Гребенкин
Любовь Фирсова
Сесиль Плеже
Сесиль Плеже
Вадим Суслов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Шультес

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