Алексей Шультес, тридцатилетний московский вор-карманник, ухаживает за своей умирающей матерью. В свободное от “работы” время он занимается бегом, изредка встречается со своим братом, отбывающим срочную службу в армии. Однажды герой знакомится с другим щипачом, маленьким Костиком, и они начинают работать в паре. Вскоре они начинают воровать ключи у владельцев дорогих автомобилей. Однажды мать Шультеса наконец умирает. Что-то внутри героя постепенно ломается…
В большом городе живет незаметный молодой человек со своей старой матерью. Он бегает по утрам в парке, ходит в один и тот же магазин, смотрит по вечерам спортивный канал телевизора. Почти всё, что он делает, доведено до автоматизма. Почти, но не всё. В его характере - не выражать своих эмоций, и никто из окружающих не знает о том, откуда у него деньги на жизнь. Никто не знает, что написано в его блокноте, который он все время носит с собой. Несколько дней жизни Алексея Шультеса приводят его к пониманию, что он не так забывчив, как ему бы этого хотелось.
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