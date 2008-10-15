Макс Пэйн, 2008

Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, любящая жена и маленькая дочурка. Словом, не жизнь, а американская мечта, которая однажды оборачивается самым страшным кошмаром: какой-то психопат убивает его жену и дочь. Отныне у Макса только одна цель — отомстить. Но месть осложняется тем, что его несправедливо обвиняют в убийстве, и все, кому не лень, начинают на него охоту — Полицейское управление Нью-Йорка, уголовный мир и городские власти. Теперь ему уже действительно нечего терять и нечего опасаться. При такой отчаянной решимости только Макс Пэйн способен пролить свет на все тайны, связанные с уничтожением его семьи, и главное, получить удовлетворение от мести, которой он так жаждет.