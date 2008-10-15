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Макс Пэйн Макс Пэйн
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Max Payne

Макс Пэйн, 2008

2008 / США
7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Три года назад в жизни детектива полицейского управления Нью-Йорка Макса Пэйна произошла трагедия - банда психопатов жестоко убила его жену и ребенка. С тех пор Макс одержим одной единственной целью - отомстить. Но убийца оказывается гораздо умнее, чем можно было предположить: охота за ним приводит к еще нескольким жертвам, в смерти которых начинают подозревать уже Макса. У Пэйна больше нет времени - правосудие нужно совершить до того, как бывшие коллеги упекут его за решетку.

  • Дополнительная сцена после финальных титров должна была подготовить почву для сиквела, но из-за плохих кассовых сборов и негативных отзывов, студия “20th Century Fox” решила отказаться от продолжения.
  • Джеймс Маккэффри, голос Макса Пейна в видеоигре, играет эпизодическую роль агента ФБР. Он также появляется ближе к концу фильма, спрашивая, все ли в порядке с Бравурой. 
  • Гейм-дизайнерам студии “3D-Realms”, создавшим игру, не понравилась киноадаптация их детища. 
  • Несмотря на то, что главной механикой игры были замедленные перестрелки, во всем фильме есть только три подобных эпизода. 
  • Мона и Наташа разговаривают между собой на русском. И Мила Кунис, и Ольга Куриленко родились в Украине.

Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, любящая жена и маленькая дочурка. Словом, не жизнь, а американская мечта, которая однажды оборачивается самым страшным кошмаром: какой-то психопат убивает его жену и дочь. Отныне у Макса только одна цель — отомстить. Но месть осложняется тем, что его несправедливо обвиняют в убийстве, и все, кому не лень, начинают на него охоту — Полицейское управление Нью-Йорка, уголовный мир и городские власти. Теперь ему уже действительно нечего терять и нечего опасаться. При такой отчаянной решимости только Макс Пэйн способен пролить свет на все тайны, связанные с уничтожением его семьи, и главное, получить удовлетворение от мести, которой он так жаждет.

7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 октября 2008
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 15 октября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джон Мур
Джон Мур
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Наташа Алам
Наташа Алам
Мила Кунис
Мила Кунис
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Донал Лог
Донал Лог
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Макс Пэйн 2 постера
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Макс Пэйн
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Ирландец Джон Мур, ныне успешно приближающийся к 40-летнему возрастному рубежу, за свою пока что недолгую режиссерскую карьеру проделал весьма примечательную эволюцию. Дебютировав в 2001 году в полнометражном кино ура-патриотической военной шутихой «В тылу врага», Мур вскоре перекинулся на гражданские приключения, сняв в 2004-м вполне качественный «Полет “Феникса”» – ремейк известной картины Роберта Олдрича. А в 2006-м Джон Мур преподнес неожиданный сюрприз любителям мистики: новую версию…
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isg 2 апреля 2015, 12:51
хм.......Дааа!, читая ваши отзовы о картине, мое представление о данном "шедевре"киноисскуство! все гуще покрываеться толстым слоем… Читать дальше…
alexSPb 2 апреля 2015, 12:51
Филь супер!ходил с девушкой в кино(она в игры не играет!) ей тоже очень понравилось!особенно понравилась то,как режиссер передал всю эту атмосферу из игры...:-)))
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