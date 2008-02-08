Ее зовут Лена, но на работе она больше известна под нелестным прозвищем "Мымра". В соответствии с врачебным предписанием, она принимает волевое решение родить ребенка. Для выполнения поставленной задачи Мымра устраивает мониторинг подчиненных с целью выявить наиболее подходящего кандидата. Поиск кандидата на роль отца совершенно неожиданно заканчивается случайной встречей с бывшим сокурсником Сергеем, мужчиной успешным, красивым, в самом расцвете сил. Но чтобы понравится идеальному кандидату, Лене прежде всего необходимо избавится от своего нелестного прозвища. Для выполнения миссии по зачатию, Мымра берет творческий отпуск на работе и нанимается в качестве домработницы к ничего не подозревающему Сергею. Осваивая основы домашнего хозяйства в полевых условиях, Лена постигает новую для себя науку — быть современной женщиной.