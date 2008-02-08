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Киноафиша Фильмы Мымра

Мымра

Mymra 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, бизнесвумен Елена Чистякова, успешна в профессии, не несчастлива в личной жизни. Железный характер женщины вкупе с ее строгим имиджем отпугивает представителей противоположного пола. Однажды во время планового осмотра женский врач сообщает Лене, что в скором времени ее шансы забеременеть будут равняться нулю. Тогда героиня решает родить ребенка для себя, вот только кто станет, так сказать донором? Выбор Лены падает на Сергея, красавица-бизнесмена, с которым они учились в одном институте. Дело за малым - заставить Сергея обратить внимание на суровую “мымру”...

  • В 2005-2006 году режиссер фильма Сергей Пикалов работал над созданием сериала “Не родись красивой”, главная героиня которого также превращалась из дурнушки в красавицу. 
  • “Мымра” - второй проект Сергея Пикалова, в котором принимает участие Юлия Рутберг. Ранее актриса снималась в его сериале “Не родись красивой”. 
  • Впоследствии Анна Уколова и Владимир Вдовиченков снимались вместе в драме Андрея Звягинцева “Левиафан” (2014) и фильме ужасов Ольги Городецкой “Тварь” (2019). 
  • В 2010 году актриса Анна Уколова сыграла в еще одном фильме Сергея Пикалова - мелодраме “Богатая Маша”.

Ее зовут Лена, но на работе она больше известна под нелестным прозвищем "Мымра". В соответствии с врачебным предписанием, она принимает волевое решение родить ребенка. Для выполнения поставленной задачи Мымра устраивает мониторинг подчиненных с целью выявить наиболее подходящего кандидата. Поиск кандидата на роль отца совершенно неожиданно заканчивается случайной встречей с бывшим сокурсником Сергеем, мужчиной успешным, красивым, в самом расцвете сил. Но чтобы понравится идеальному кандидату, Лене прежде всего необходимо избавится от своего нелестного прозвища. Для выполнения миссии по зачатию, Мымра берет творческий отпуск на работе и нанимается в качестве домработницы к ничего не подозревающему Сергею. Осваивая основы домашнего хозяйства в полевых условиях, Лена постигает новую для себя науку — быть современной женщиной.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 февраля 2008
Дата выхода
8 февраля 2008 Россия 16+
8 февраля 2008 Казахстан
8 февраля 2008 Украина
Бюджет $300 000
Производство Централ Партнершип, MG Media
Другие названия
Mymra, Мымра
Режиссер
Сергей Пикалов
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Анна Уколова
Анна Уколова
Мария Рыщенкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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Мымра

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