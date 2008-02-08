Главная героиня фильма, бизнесвумен Елена Чистякова, успешна в профессии, не несчастлива в личной жизни. Железный характер женщины вкупе с ее строгим имиджем отпугивает представителей противоположного пола. Однажды во время планового осмотра женский врач сообщает Лене, что в скором времени ее шансы забеременеть будут равняться нулю. Тогда героиня решает родить ребенка для себя, вот только кто станет, так сказать донором? Выбор Лены падает на Сергея, красавица-бизнесмена, с которым они учились в одном институте. Дело за малым - заставить Сергея обратить внимание на суровую “мымру”...
Ее зовут Лена, но на работе она больше известна под нелестным прозвищем "Мымра". В соответствии с врачебным предписанием, она принимает волевое решение родить ребенка. Для выполнения поставленной задачи Мымра устраивает мониторинг подчиненных с целью выявить наиболее подходящего кандидата. Поиск кандидата на роль отца совершенно неожиданно заканчивается случайной встречей с бывшим сокурсником Сергеем, мужчиной успешным, красивым, в самом расцвете сил. Но чтобы понравится идеальному кандидату, Лене прежде всего необходимо избавится от своего нелестного прозвища. Для выполнения миссии по зачатию, Мымра берет творческий отпуск на работе и нанимается в качестве домработницы к ничего не подозревающему Сергею. Осваивая основы домашнего хозяйства в полевых условиях, Лена постигает новую для себя науку — быть современной женщиной.
|8 февраля 2008
|Россия
|16+
|8 февраля 2008
|Казахстан
|8 февраля 2008
|Украина