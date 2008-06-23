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Постер фильма Больше Бена
6.0
Больше Бена - Трейлер
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6.0

Больше Бена

, 2008
Bigga Than Ben
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Больше Бена
6.0
Больше Бена - Трейлер
Больше Бена  Трейлер

О фильме

Черная комедия о двух обаятельных русских ребятах, прибывших в Лондон в поисках легких денег. Прошло немного времени, прежде чем Собакка и Спайкер поняли, что, живя по правилам, они не то что денег не заработают – просто не выживут. Пользуясь советами изворотливого соотечественника Арташа, парни учатся воровать еду в супермаркетах, обманывать банки и зарабатывать продажей бесплатных мобильников скупщикам краденого. Все глубже и глубже погружаясь на самое дно благообразного Лондона, в мир ночных клубов, уличных наркодилеров и незаконных эмигрантов, они постепенно начинают осознавать всю глубину выгребной ямы, в которую угодили. Спайкер, переживая из-за неверности невесты, начинает употреблять наркотики, попадая в серьезную наркозависимость, а Собакка изо всех сил пытается выкарабкаться и начать новую жизнь.

В ролях

Бен Барнс
Бен Барнс
Cobakka
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Spiker
Овидиу Матесан
Artash
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Terence Anderson
Sad Jamaican
Эндрю Байрон
Sergei
Mary-Ann Cafferkey
Cashback Tesco Girl
Cecilia Colby
Beautiful Aussie Girl
Naomi Cooper-Davis
Aussie Girl
Эми Де Брюн
Эми Де Брюн
Bookshop Girl
Mervyn Etienne
Tube worker
Режиссер Сьюзи Хэйлевуд
Сценарист Сьюзи Хэйлевуд, Colm Quearney, Сакин, Сергей Алексеевич, Павел Тетерский
Композитор Paul Edward-Francis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 23 июня 2008
Дата выхода
24 июля 2008 Россия Парадиз
24 июля 2008 Беларусь
10 октября 2008 Великобритания 15
24 июля 2008 Казахстан
18 ноября 2008 США
24 июля 2008 Украина
Сборы в мире $508 673
Производство Bigga than Ben, Gas Station 8
Другие названия
Bigga Than Ben, Больше Бена, Bigga than Ben: a Guide to Ripping Off London

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Больше Бена - Трейлер
Больше Бена Трейлер
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Отзывы о фильме

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