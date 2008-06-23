Черная комедия о двух обаятельных русских ребятах, прибывших в Лондон в поисках легких денег. Прошло немного времени, прежде чем Собакка и Спайкер поняли, что, живя по правилам, они не то что денег не заработают – просто не выживут. Пользуясь советами изворотливого соотечественника Арташа, парни учатся воровать еду в супермаркетах, обманывать банки и зарабатывать продажей бесплатных мобильников скупщикам краденого. Все глубже и глубже погружаясь на самое дно благообразного Лондона, в мир ночных клубов, уличных наркодилеров и незаконных эмигрантов, они постепенно начинают осознавать всю глубину выгребной ямы, в которую угодили. Спайкер, переживая из-за неверности невесты, начинает употреблять наркотики, попадая в серьезную наркозависимость, а Собакка изо всех сил пытается выкарабкаться и начать новую жизнь.
|24 июля 2008
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