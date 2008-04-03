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Короли улиц Короли улиц
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Street Kings

Короли улиц, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детектив Том Ладлоу – безжалостный и непредсказуемый коп под прикрытием. Капитан Джек Уандер всегда прикрывает его спину, но это меняется, когда вышедший из себя Том применяет избыточное насилие во время освобождения похищенных детей-рабов. Герой становится целью капитана Джеймса Биггса, который чувствует себя несправедливо обделенным после того, как Уандер становится главой их отдела вместо него. Тем временем бывший партнер Ладлоу погибает в случайной перестрелке. Том пробирается сквозь лабиринты иерархии и смертоносные улицы Лос-Анджелеса в поисках ответов, но получает лишь больше и больше вопросов…

  • Для сцены с телефонной книгой была сделана телефонная книга из поролона, чтобы Киану Ривз мог ударить Гриля, которого играет рэпер The Game. Он настояла на том, чтобы Киану использовал настоящую телефонную книгу, но после первого же удара почувствовал такую боль, что они быстро переключились на поролоновую.
  • Детектив Том Ладлоу, которого играет Ривз, в начале фильма просыпается от того же звукового сигнала тревоги, что и в фильме «Матрица» сестер Вачовски. 
  • Во время финального противостояния Форест Уитакер практически сорвал голос во время своей речи перед Киану Ривзом, что обеспокоило режиссера Дэвида Эйера.

Полицейский из Лос-Анджелеса ни разу в жизни не задумывался над тем, что его может ожидать за гранью собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощадная, отчаянная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве. Так начинается борьба человека за свое место в мире, который все больше и больше контролируется внешними силами.

7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 апреля 2008
Премьера в мире 3 апреля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Хью Лори
Хью Лори
Крис Эванс
Крис Эванс
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Короли улиц
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Наша рецензия
«Короли улиц» – характерный пример того, как благодатная идея чахнет на всем протяжении фильма и к финалу окончательно гибнет по причине неподобающего и неумелого воплощения. Замысленная Джеймсом Эллроем сюжетная конструкция, в сущности, основана на том же тезисе, что и «Черный Георгин», в российском прокате отчего-то переименованный в «Черную Орхидею» (видимо, вследствие неумеренного увлечения прокатчиков киноэротикой и женским нижним бельем): общество…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:18
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Бог 2 апреля 2015, 12:51
я погнал в кино
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