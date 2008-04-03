Короли улиц, 2008

Детектив Том Ладлоу – безжалостный и непредсказуемый коп под прикрытием. Капитан Джек Уандер всегда прикрывает его спину, но это меняется, когда вышедший из себя Том применяет избыточное насилие во время освобождения похищенных детей-рабов. Герой становится целью капитана Джеймса Биггса, который чувствует себя несправедливо обделенным после того, как Уандер становится главой их отдела вместо него. Тем временем бывший партнер Ладлоу погибает в случайной перестрелке. Том пробирается сквозь лабиринты иерархии и смертоносные улицы Лос-Анджелеса в поисках ответов, но получает лишь больше и больше вопросов…
Полицейский из Лос-Анджелеса ни разу в жизни не задумывался над тем, что его может ожидать за гранью собственного уютного мира. Однако со смертью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощадная, отчаянная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве. Так начинается борьба человека за свое место в мире, который все больше и больше контролируется внешними силами.