Короли улиц, 2008

Детектив Том Ладлоу – безжалостный и непредсказуемый коп под прикрытием. Капитан Джек Уандер всегда прикрывает его спину, но это меняется, когда вышедший из себя Том применяет избыточное насилие во время освобождения похищенных детей-рабов. Герой становится целью капитана Джеймса Биггса, который чувствует себя несправедливо обделенным после того, как Уандер становится главой их отдела вместо него. Тем временем бывший партнер Ладлоу погибает в случайной перестрелке. Том пробирается сквозь лабиринты иерархии и смертоносные улицы Лос-Анджелеса в поисках ответов, но получает лишь больше и больше вопросов…