Кайдан, 2007

250 лет тому назад. Соэцу, мелкий ростовщик, убит жестоким самураем Синдзаэмоном, и его тело было сброшено в Касанэ-га-фути — омут извилистой реки, где, согласно легенде, тот, кто упадет в воду, никогда снова не всплывет на поверхность. 20 лет спустя Синкити, красавец-сын Синдзаемона, случайно знакомится с Тоёсигой, дочерью Соэцу, и они влюбляются друг в друга. Когда Тоёсига умирает от странной болезни, Синкити обнаруживает, что он не только не может избежать таинственных несчастий прошлого и неумирающей любви к нему Тоёсиги, но и вынужден посмотреть в лицо страшной правде, которую хранит Касанэ-га-фути.

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