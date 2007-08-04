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Кайдан Кайдан
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Kaidan

Кайдан, 2007

2007 / Япония
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
250 лет тому назад. Соэцу, мелкий ростовщик, убит жестоким самураем Синдзаэмоном, и его тело было сброшено в Касанэ-га-фути — омут извилистой реки, где, согласно легенде, тот, кто упадет в воду, никогда снова не всплывет на поверхность. 20 лет спустя Синкити, красавец-сын Синдзаемона, случайно знакомится с Тоёсигой, дочерью Соэцу, и они влюбляются друг в друга. Когда Тоёсига умирает от странной болезни, Синкити обнаруживает, что он не только не может избежать таинственных несчастий прошлого и неумирающей любви к нему Тоёсиги, но и вынужден посмотреть в лицо страшной правде, которую хранит Касанэ-га-фути.
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 июля 2008
Премьера в мире 4 августа 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Хидео Наката
Хидео Наката
В ролях
Кумико Асо
Кумико Асо
Такааки Эноки
Рэона Хирота
Тэйю Итирюсай
Мао Иноуэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кайдан 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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