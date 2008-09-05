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Киноафиша Фильмы Дикое поле

Дикое поле

Dikoe pole 18+
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О фильме

Молодой врач по имени Митя приезжает на работу в казахстанскую степь. Его новым домом становится поселок в двухстах километрах от Алма-Аты. Местные жители начинают приходить к новому доктору не только за медицинской помощью. Они рассказывают ему о своих проблемах, радостях и несчастьях. Постепенно Митя проникается любовью к своим соседям. Сам главный герой ждет невесту, которая должна приехать к нему из большого города. Вскоре девушка действительно приезжает, но, как оказывается, ненадолго.

Дикое поле - трейлер 1
Дикое поле  трейлер 1
Страна Россия / Казахстан
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 сентября 2008
Дата выхода
5 сентября 2008 Россия Интерсинема
22 января 2009 Беларусь
22 января 2009 Казахстан
31 октября 2008 Литва
22 января 2009 Украина
Сборы в мире $56 291
Производство Фонд Михаила Калатозова, Студия "Бармалей"
Другие названия
Dikoe pole, Wild Field, Divoký lán, Dzikie pole, Wildes Feld, Άγριο λιβάδι, Диво поле, Дикое поле
Режиссер
Михаил Калатозишвили
В ролях
Олег Долин
Олег Долин
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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Дикое поле

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Дикое поле - трейлер 1
Дикое поле Трейлер 1
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