Молодой врач по имени Митя приезжает на работу в казахстанскую степь. Его новым домом становится поселок в двухстах километрах от Алма-Аты. Местные жители начинают приходить к новому доктору не только за медицинской помощью. Они рассказывают ему о своих проблемах, радостях и несчастьях. Постепенно Митя проникается любовью к своим соседям. Сам главный герой ждет невесту, которая должна приехать к нему из большого города. Вскоре девушка действительно приезжает, но, как оказывается, ненадолго.
|5 сентября 2008
|Россия
|Интерсинема
|22 января 2009
|Беларусь
|22 января 2009
|Казахстан
|31 октября 2008
|Литва
|22 января 2009
|Украина