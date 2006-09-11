Нереальный Север

, 2006
True North
Германия, Ирландия, Великобритания / триллер, драма / 18+
О фильме

Шкипер Шотландского траулера PD-100 работал больше 32 лет, чтобы купить своё рыболовное судно, но он обанкротился и дело идёт к тому что банк отнимает у него судно. Находясь в порту Ostend Бельгия его первый помощник и сын Шон получают очень много денег, провозя китайских нелегальных эммигрантов в Шотландию, чтобы сохранить траулер с его отцом. Бригадир Райлли помогает ему с проектом и они прячут группу в магазине за портом. Однако китайские подростки прячутся в моторной комнате, крадя еду и оставляя деньги на галере. Повар, который чуть медлительный и имеет проблемы с сексом, находит безбилетную пассажирку и помогает ей. Шон решает остаться подольше в северном море, чтобы не попасться и не иметь проблемы с властями, оставляя эммигрантов в самых человечных условиях. Когда один из китайцев умирает, отчаяние вызывает команду идти на трагические поступки...

В ролях

Мартин Компстон
Стивен Робертсон
Питер Муллан
Гари Льюис
Angel Li
Харк Бом
Режиссер Стив Хадсон
Сценарист Стив Хадсон
Композитор Эдмунд Батт
Детали фильма

Страна Германия / Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 сентября 2006
Дата выхода
30 октября 2008 Россия Русский репортаж
30 октября 2008 Беларусь
14 сентября 2007 Великобритания
18 декабря 2007 Ирландия
30 октября 2008 Казахстан
11 сентября 2006 США
30 октября 2008 Украина
Сборы в мире $16 549
Производство Ariel Films, BBC Film, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
True North, A la deriva, True North - Der letzte Fang, Настоящий север

Рейтинг фильма

Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

