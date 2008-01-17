Залечь на дно в Брюгге, 2008

После неудачного выполнения очередного заказа, двое наемных убийц по приказу своего босса прячутся в небольшом бельгийском городке Брюгге. Более опытный Кен воспринимает изгнание философски и наслаждается, словно оказался в отпуске, а молодой киллер Рэй сходит с ума от скуки и сильнейшего чувства вины - это из-за его действий произошла трагедия. Тем временем их босс Гарри принимает решение о том, что ему делать с нерадивыми подчиненными.