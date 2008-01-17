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Залечь на дно в Брюгге Залечь на дно в Брюгге
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In Bruges

Залечь на дно в Брюгге, 2008

2008 / Великобритания / Бельгия
7.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

После неудачного выполнения очередного заказа, двое наемных убийц по приказу своего босса прячутся в небольшом бельгийском городке Брюгге. Более опытный Кен воспринимает изгнание философски и наслаждается, словно оказался в отпуске, а молодой киллер Рэй сходит с ума от скуки и сильнейшего чувства вины - это из-за его действий произошла трагедия. Тем временем их босс Гарри принимает решение о том, что ему делать с нерадивыми подчиненными.

  • В оригинальном сценарии Рэй и Кен были британцами, но когда в на роли были утверждены ирландцы Колин Фаррелл и Брендан Глисон, сценарий был переписан.
  • Слово на букву “F” произносится в фильме 137 раз.
  • Идея фильма возникла у режиссера Мартина МакДоны после того, как он посетил Брюгге и испытал два противоречивых чувства: сильнейший восторг и ужасную скуку. Двое главных героев испытывают те же чувства. 
  • Чтобы сохранить на улицах праздничную атмосферу, рождественские украшения сохранялись на некоторых улицах Брюгге до конца марта. Городской совет выпустил официальное сообщение жителям Брюгге, объяснив причину.
  • И Колин Фаррелл, и Брендан Глисон были номинированы на “Золотой глобус” в категории “Лучший актеру в комедии или мюзикле”. Награду завоевал Фаррелл.

После того, как профессиональные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне задание, их босс Гарри (Рэйф Фаинс) приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй чувствует себя туристом, флиртует, наслаждается жизнью и неожиданно свалившимся отпуском. Но вдруг Рэй понимает, что Кену приказали убрать своего напарника, то есть… его самого.

7.4 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 мая 2008
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 17 января 2008
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мартин МакДона
Мартин МакДона
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Сайэрэн Хайндз
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Залечь на дно в Брюгге 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Московская школа кино 28 декабря 2021, 15:50
«Залечь на дно в Брюгге»:
обезоруживающая трагикомедия Мартина МакДоны


Что первым делом приходит на ум, когда вы думаете о рождественском… Читать дальше…
Аннади 2 апреля 2015, 12:51
Эт прекрасный фильм,и те,кто утверждает лбратное,ничего не понимают вы искусстве.Сюжет абсолютно не примитивный,концовка неожиданная,музыка… Читать дальше…
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саундтрек фильма Залечь на дно в Брюгге
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