Русь. Времена неизвестны.

Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.

А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы.

Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну!

Что сделает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?