Русь. Времена неизвестны.
Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.
А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы.
Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну!
Что сделает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?
|6 июня 2008
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