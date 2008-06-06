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Постер мультфильма Приключения Аленушки и Еремы
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Киноафиша Фильмы Приключения Аленушки и Еремы

Приключения Аленушки и Еремы

Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy 18+
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О фильме

Русь. Времена неизвестны.

Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где  таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.
А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы.
Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну!
Что сделает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?

Приключения Аленушки и Еремы - трейлер
Приключения Аленушки и Еремы  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 июня 2008
Дата выхода
6 июня 2008 Россия Парадиз 0+
23 октября 2008 Беларусь
23 октября 2008 Казахстан
10 октября 2008 США
23 октября 2008 Украина
Производство Paradise Group
Другие названия
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy, Adventures of Alyonushka and Yerema, Alionuškos ir Jeriomos nuotykiai, Пригоди Оленки та Єреми, Приключения Алёнушки и Ерёмы
Режиссер
Георгий Гитис
В ролях
Инна Гомес
Инна Гомес
Антон Макарский
Антон Макарский
Александр Пожаров
Александр Пожаров
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Александр Ревва
Александр Ревва
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.7
Оцените 29 голосов
3.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3601 В жанре «анимация»  391 В жанре «сказка»  89 В жанре «приключения»  655 В жанре «семейный»  347 В фильмах России  632
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
*Сергей 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на этот мульт с дочкой 10 лет. Да... Где же вы, старые отечественные мультики и где же вы, их создатели... Постараюсь быть кратким: что… Читать дальше…
Пастила 2 апреля 2015, 12:51
НЕ МУЛЬТИК - А ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!!! НАРОДУ БЫЛ НАБИТ ПОЛНЫЙ ЗАЛ, ДАЖЕ ДЕТИ НЕ СМЕЯЛИСЬ!!! ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, КТО ВОБЩЕ ЕГО В ПРОКАТ ВЫПУСТИЛ ПОЗОР… Читать дальше…
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Приключения Аленушки и Еремы - трейлер
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