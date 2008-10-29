Квант милосердия, 2008

После предательства Веспер, женщины, которую он любил, агент 007 борется с желанием превратить свою очередную миссию в личную месть. С целью докопаться до правды Бонд и его шеф М допрашивают мистера Уайта, который сообщает им, что организация, шантажировавшая Веспер, гораздо сложнее и опаснее, чем можно было представить.
«Квант милосердия» неожиданно четко делится на две примерно равные части, следующие двум разным стратегиям. Первая половина – это классическая бондиана до «перезагрузки» 2006 года (когда многолетняя эпопея про похождения боевитого хлыща начала превращаться в некое подобие чего-то всамделишного и живого), колоритное мельтешение трюков, практически лишенное связи с реальностью. Автомобильные погони, автоматные очереди, резвые прыжки по крышам и частые рукопашные…
p.s. Ну а то что вам не… Читать дальше…