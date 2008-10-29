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Квант милосердия Квант милосердия
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Quantum of Solace

Квант милосердия, 2008

2008 / Великобритания / США
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138 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
После предательства Веспер, женщины, которую он любил, агент 007 борется с желанием превратить свою очередную миссию в личную месть. С целью докопаться до правды Бонд и его шеф М допрашивают мистера Уайта, который сообщает им, что организация, шантажировавшая Веспер, гораздо сложнее и опаснее, чем можно было представить.
7.1 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 ноября 2008
Премьера в мире 29 октября 2008
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Джуди Денч
Джуди Денч
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Все актеры и съемочная группа
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7.776786
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Постер фильма Квант милосердия 2 постера
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«Квант милосердия» неожиданно четко делится на две примерно равные части, следующие двум разным стратегиям. Первая половина – это классическая бондиана до «перезагрузки» 2006 года (когда многолетняя эпопея про похождения боевитого хлыща начала превращаться в некое подобие чего-то всамделишного и живого), колоритное мельтешение трюков, практически лишенное связи с реальностью. Автомобильные погони, автоматные очереди, резвые прыжки по крышам и частые рукопашные…
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arslenok 2 апреля 2015, 12:51
В очередной раз убеждаюсь в том что там куда приходит гламур пропадает весь смысл .......и это касаеться любой стороны жизни ! не миновало это и… Читать дальше…
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (cineforcer, 10/11/2008 - 22:29:22):Очевидно у автора поста никаких намеков на мозг? Так это не авторская вина.

p.s. Ну а то что вам не… Читать дальше…
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саундтрек фильма Квант милосердия
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Создатели «Джеймса Бонда» признали, что производство «Кванта милосердия» пошло не по плану Во всем виновата забастовка сценаристов. 
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10 сентября 2021 16:53
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