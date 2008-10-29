Квант милосердия, 2008

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия «Квант милосердия» неожиданно четко делится на две примерно равные части, следующие двум разным стратегиям. Первая половина – это классическая бондиана до «перезагрузки» 2006 года (когда многолетняя эпопея про похождения боевитого хлыща начала превращаться в некое подобие чего-то всамделишного и живого), колоритное мельтешение трюков, практически лишенное связи с реальностью. Автомобильные погони, автоматные очереди, резвые прыжки по крышам и частые рукопашные… Читать