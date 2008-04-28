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Элоиза в Париже
Элоиза в Париже
, 2008
Eloise in Paris
Великобритания / семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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Места съёмок
В ролях
Ума Турман
Билли Бруно
Джордана Битти
Никки Джонс
Райан Рейнольдс
Салли Хокинс
Виктор Гарбер
Макс Казелла
Дэвид Хэйг
Яник Трусдейл
Phillip
Роберт Гилберт
Vinnie
Mae Schenk
Eloise
Режиссер
Чарльз Шайер
,
Эми Шерман-Палладино
Сценарист
Холли Мейерс-Шайер
,
Чарльз Шайер
,
Кей Томпсон
,
Эми Шерман-Палладино
,
Ханна Маркс
,
Erin Joslyn
,
Hilary Knight
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
28 апреля 2008
Дата выхода
28 апреля 2008
Россия
12+
28 апреля 2008
Казахстан
28 апреля 2008
Украина
Производство
HandMade Films, Maximum Effort, Media Rights Capital (MRC)
Другие названия
Eloise, Eloise in Paris
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