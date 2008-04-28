Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Элоиза в Париже

Элоиза в Париже

, 2008
Eloise in Paris
Великобритания / семейный / 18+

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
Билли Бруно
Джордана Битти
Никки Джонс
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Макс Казелла
Макс Казелла
Дэвид Хэйг
Дэвид Хэйг
Яник Трусдейл
Phillip
Роберт Гилберт
Vinnie
Mae Schenk
Eloise
Режиссер Чарльз Шайер, Эми Шерман-Палладино
Сценарист Холли Мейерс-Шайер, Чарльз Шайер, Кей Томпсон, Эми Шерман-Палладино, Ханна Маркс, Erin Joslyn, Hilary Knight
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 28 апреля 2008
Дата выхода
28 апреля 2008 Россия 12+
28 апреля 2008 Казахстан
28 апреля 2008 Украина
Производство HandMade Films, Maximum Effort, Media Rights Capital (MRC)
Другие названия
Eloise, Eloise in Paris

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Элоиза в Париже

Отец невесты
Отец невесты семейный, комедия
1991, США
6.0
Моана
Моана анимация
2016, США
7.0
Ловушка для родителей
Ловушка для родителей семейный, комедия, драма
1998, США
6.0
Джуди Муди и веселое лето
Джуди Муди и веселое лето комедия, семейный
2011, США
4.0
Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения комедия, семейный
2020, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка
Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки
Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше