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Wanted

Особо опасен!, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
175 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Уэсли Гибсон – ничем не примечательный офисный клерк, жизнь которого движется по накатанной и не самой счастливой колее. Жизнь Гибсона в корне меняет знакомство с загадочной Фокс, предлагающей герою вступить в “Братство ткачей” – секту, в которой некогда состоял ныне покойный отец Уэсли.

  • Картина основана на серии комиксов “Wanted” издательства Image Comics.
  • Первый фильм Тимура Бекмамбетова, созданный на английском языке.
  • Картина содержит более 1000 сцен со спецэффектами, которые были выполнены на оборудовании российской компании Kraftway в постпродакшн-студии Тимура Бекмамбетова в Москве.
  • Для российского зрителя была создана профессиональная локализация. Литературным переводом ленты занимался известный русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а озвучил главного героя Сергей Безруков. Кроме того, в дубляже приняли участие Галина Тюнина (Фокс), Гоша Куценко (Мистер Икс), Валерий Золотухин (Пекварски), Анатолий Максимов (Слоун), Иван Ургант (Барри) и Мария Аронова (Дженис).
  • Роль Фокс могла достаться Джессике Бил, Холли Берри, Джаде Пинкетт Смит или Бейонсе Ноулз.
  • Интерьеры ткацкой фабрики снимались на чешском сахарном заводе в Праге.

25-летний Уэсли Гибсон когда-то был самым недовольным жизнью человеком на земле. Босс его постоянно журил, его девушка не обращала на него внимания, и его жизнь постепенно превращалась в растительную. Все были уверены, что этот лузер никогда ничего не добьется. Уэсли грозила одна-единственная перспектива — влачить жалкое существование и умереть в свой срок в полном одиночестве. Но все это продолжалось до тех пор, пока он не познакомился с женщиной по имени Фокс.

После того, как был убит его отец, сексуальная и обворожительная Фокс приглашает Уэсли вступить в Братство. Это тайное общество, члены которого могут научить его отомстить за смерть отца, разбудив спящие в нем запасы силы. Фокс помогает ему развить молниеносные рефлексы и феноменальную ловкость. Вскоре Уэсли обнаруживает, что тайное общество живет по нерушимому древнему кодексу: выполняй смертные приговоры судьбы.

Блестящие наставники — включая загадочного лидера братства Слоана — помогают Уэсли овладеть навыками, о которых он мечтал всю жизнь. Однако вскоре он начинает понимать, что его опасные союзники не так просты, как кажется. Балансируя между своим новообретенным героизмом и жаждой мести, Уэсли учится тому, чему научить никто не может: только он один может контролировать свою судьбу.

7.5 Оцените
175 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 июня 2008
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 12 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Морган Фриман
Морган Фриман
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Теренс Стамп
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Тимур Бекмамбетов, перебравшись за океан (не в первый, кстати, раз: до этого была сотворенная под крылом великого и ужасного Роджера Кормана «Гладиатрикс») для экранизации автохтонного комикса, нисколько не изменил своей российской привычке снимать совершенно дикий и необузданный экшен на грани трэша и во многих случаях за гранью оного. Даже сюжетикой Wanted напоминает «Дозоры», не говоря уж о полной идентичности «картинки», внутри которой разве что дозорные…
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гость2 2 апреля 2015, 12:51
я делю кино прежде всего по принципу зря потраченое время/не зря потраченное время,применимо к данному фильму-второй вариант.

Не буду рассуждать на… Читать дальше…
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Да, сюжет - бред. Да, бездушный. Да, Макавой немного разочаровал, порой было видно что недоигрывает он. И Да, бредовости есть конечно, типа… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Бекмамбетов и Universal выпустят пять фильмов в формате screenlife Одним из которых, вероятно, будет сиквел боевика «Особо опасен».
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10 июня 2020 11:13
От «Форсажа» до «Безумного Макса»: 10 лучших сцен автомобильных погонь в кино За шестнадцать лет существования франшизы «Форсаж» ее герои успели поездить буквально на всем – от американской классики и тюнингованных «японцев» до самых настоящих танков, каждый раз умудряясь
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