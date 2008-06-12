Особо опасен!, 2008

25-летний Уэсли Гибсон когда-то был самым недовольным жизнью человеком на земле. Босс его постоянно журил, его девушка не обращала на него внимания, и его жизнь постепенно превращалась в растительную. Все были уверены, что этот лузер никогда ничего не добьется. Уэсли грозила одна-единственная перспектива — влачить жалкое существование и умереть в свой срок в полном одиночестве. Но все это продолжалось до тех пор, пока он не познакомился с женщиной по имени Фокс.

После того, как был убит его отец, сексуальная и обворожительная Фокс приглашает Уэсли вступить в Братство. Это тайное общество, члены которого могут научить его отомстить за смерть отца, разбудив спящие в нем запасы силы. Фокс помогает ему развить молниеносные рефлексы и феноменальную ловкость. Вскоре Уэсли обнаруживает, что тайное общество живет по нерушимому древнему кодексу: выполняй смертные приговоры судьбы.

Блестящие наставники — включая загадочного лидера братства Слоана — помогают Уэсли овладеть навыками, о которых он мечтал всю жизнь. Однако вскоре он начинает понимать, что его опасные союзники не так просты, как кажется. Балансируя между своим новообретенным героизмом и жаждой мести, Уэсли учится тому, чему научить никто не может: только он один может контролировать свою судьбу.