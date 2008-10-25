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Вашти Баньян: Вперед в прошлое
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Vashti Bunyan: From Here to Before

Вашти Баньян: Вперед в прошлое, 2008

2008 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Портрет Вашти Баньян — фолк-певицы, записавшей в конце 60-х выдающийся альбом Just Another Diamond Day и пропавшей после этого на тридцать лет. В нулевых, стараниями Девендры Банхарта она вернулась на сцену и в 2005 записала альбом Lookaftering, ставший одним из главных событий года для неофолк-сцены.

В фильме Вашти выступает гидом по романтическим маршрутам своей юности. Тогда идеалистический порыв погнал начинающую артистку прочь от столицы и карьеры на север, в Шотландию, в коммуну родственных душ. Глубоко трагическое путешествие по скупым пейзажам северной Британии и путям-дорожкам своей далекой молодости завершается концертом-возвращением на сцену лондонского Барбикана.

"Говорящими головами" в фильме выступили Девендра, немецкий музыкант-электронщик Рихтер и легендарный продюсер первой пластинки Баньян Джо Бойд (именно этот человек в том же 1970-м году, работая над альбомом Нико "Desertshore", на корню придумал жанр дарк-фолка).

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 25 октября 2008
Премьера в мире 25 октября 2008
Возраст 16+
Режиссер
Киран Эванс
В ролях
Вашти Баньян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вашти Баньян: Вперед в прошлое 2 постера
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