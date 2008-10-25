Вашти Баньян: Вперед в прошлое, 2008

Портрет Вашти Баньян — фолк-певицы, записавшей в конце 60-х выдающийся альбом Just Another Diamond Day и пропавшей после этого на тридцать лет. В нулевых, стараниями Девендры Банхарта она вернулась на сцену и в 2005 записала альбом Lookaftering, ставший одним из главных событий года для неофолк-сцены.

В фильме Вашти выступает гидом по романтическим маршрутам своей юности. Тогда идеалистический порыв погнал начинающую артистку прочь от столицы и карьеры на север, в Шотландию, в коммуну родственных душ. Глубоко трагическое путешествие по скупым пейзажам северной Британии и путям-дорожкам своей далекой молодости завершается концертом-возвращением на сцену лондонского Барбикана.

"Говорящими головами" в фильме выступили Девендра, немецкий музыкант-электронщик Рихтер и легендарный продюсер первой пластинки Баньян Джо Бойд (именно этот человек в том же 1970-м году, работая над альбомом Нико "Desertshore", на корню придумал жанр дарк-фолка).