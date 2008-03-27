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Superhero Movie

Супергеройское кино, 2008

2008 / США
6.3 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Мастера комедии опять взялись за... наболевшее. На этот раз от "Бэтмена: начало" до "Фантастической четверки".

6.3 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 марта 2008
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 27 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Крэйг Мэйзин
Крэйг Мэйзин
В ролях
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Дрэйк Белл
Сара Пэкстон
Сара Пэкстон
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Супергеройское кино 2 постера
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Наша рецензия
Главный секрет удачной пародии – помимо таланта, конечно, – заключается в любви к предмету своего иронизирования. Это очень хорошо понимал Мел Брукс, вследствие чего большинство его пародий несло на себе, так сказать, знак качества. Сатира на целые жанры удавалась иногда и Карлу Райнеру («Фатальный инстинкт»), и Джину Кинтано («Заряженное оружие», «Доллар за мертвеца»), и – до поры до времени – знаменитому трио Джима Абрахамса и…
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StasO 2 апреля 2015, 12:51
Два с минусом.
Бред.Шутки плоские,занятые с др.фильмов.Ничего нового.Очередная серия "Человека-Паука" часть 4 с архинеудавшимися… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:11
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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48 голосов
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