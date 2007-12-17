Хулиганские выходки и нежные любовные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, роскошные пейзажи и палаццо Рима, Флоренции и Тосканы, красивые лица и шикарные костюмы - в ироничных и пикантных новеллах в традициях вечного «Декамерона». Как и семь веков назад, во времена старины Боккаччо, юные тела и души, слившись в экстазе красоты и страсти, побеждают беспощадную чуму и воспевают гимн радости жизни и любви.
|6 марта 2008
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|6 марта 2008
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|17 декабря 2007
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