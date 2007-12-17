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Постер фильма Территория девственниц
5.1
Территория девственниц - Трейлер
Киноафиша Фильмы Территория девственниц
5.1

Территория девственниц

, 2007
Virgin Territory
США / комедия, приключения, мелодрама, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Территория девственниц
5.1
Территория девственниц - Трейлер
Территория девственниц  Трейлер

О фильме

Хулиганские выходки и нежные любовные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, роскошные пейзажи и палаццо Рима, Флоренции и Тосканы, красивые лица и шикарные костюмы - в ироничных и пикантных новеллах в традициях вечного «Декамерона». Как и семь веков назад, во времена старины Боккаччо, юные тела и души, слившись в экстазе красоты и страсти, побеждают беспощадную чуму и воспевают гимн радости жизни и любви.

В ролях

Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Лоренцо
Миша Бартон
Миша Бартон
Пампинеа
Тим Рот
Тим Рот
Гербино
Кристофер Иган
Кристофер Иган
Дионео
Сильвия Коллока
Сильвия Коллока
Руперт Френд
Руперт Френд
Райан Картрайт
Райан Картрайт
Ghino
Анна Гальена
Анна Гальена
Кейт Грумбридж
Розалинд Халстэд
Розалинд Халстэд
Дэвид Лилэнд
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой
Режиссер Дэвид Лилэнд
Сценарист Дэвид Лилэнд
Композитор Илан Эшкери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 декабря 2007
Дата выхода
6 марта 2008 Россия Парадиз 16+
6 марта 2008 Беларусь
6 марта 2008 Казахстан
17 декабря 2007 США
6 марта 2008 Украина
23 июля 2008 Франция
MPAA R
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $5 410 749
Производство Carthago Films S.a.r.l., Dino De Laurentiis Company, Dino de Laurentiis Cinematografica
Другие названия
Virgin Territory, Andjeli i djevice, Angels and Virgins, Anjos e Virgens, Aprendiz de caballero, Chasing Temptation, Decameron Pie, Decameron: Angels & Virgins, Dekameron, Dekameronas: skaistuoliu teritorija, Devisko obmocje, Guilty Pleasures, Il decamerone, Jaunavu teritorija, Medieval pie - Territoires vierges, Szűzlányok ajándéka, Território Virgem, Thế Giới Của Trinh Nữ, Virgin Territory - Seksiä, valheita ja perinteitä, Άγγελοι & παρθένες, Територія незайманості, Территория девственниц, ヴァージンテリトリー, Angeloi & parthenes, Територiя незайманостi, Medieval Pie : Territoires Vierges

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 17 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Территория девственниц - Трейлер
Территория девственниц Трейлер
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Отзывы о фильме

Dmitry666 2 апреля 2015, 12:51
Господа, фильм просто ужасен, долго объяснять почему, посмотрите сами и убедитесь, все равно не поверите, ведь такие замечательные актеры: Хайден и… Читать дальше…
Aprokatib 2 апреля 2015, 12:51
А я поставил 10! Потоум что выше оценки нет! Фильм обалденный - такой изящный стеб! И насколько выигрышно отличается от тупых однообразных… Читать дальше…
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