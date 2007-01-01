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Гнездо жаворонка Гнездо жаворонка
Киноафиша Фильмы Гнездо жаворонка
Masseria delle allodole, La

Гнездо жаворонка, 2007

2007 / Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть О фильме
По мотивам романа С. Селвона
1915 год. Турция. Идет Первая мировая война. Турецкие войска получают приказ уничтожать армянские семьи. Тем временем красавица Нуник, влюбленная в турецкого офицера, собирается бежать с ним в Европу. Но роковые события 24 апреля заставляют ее пожертвовать всем ради спасения своей семьи.
7.4 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 апреля 2008
Премьера в мире 1 января 2007
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Паоло Тавиани
Паоло Тавиани
В ролях
Паз Вега
Паз Вега
Алессандро Презиоси
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Анджела Молина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гнездо жаворонка 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тема геноцида армян в Турции в 1915–1923 годах – тот опыт, пережив который многие знаменитые режиссеры создают лучшие свои фильмы. Но если, скажем, в случае с «Араратом» Атома Эгояна и «Майрик» (что в переводе с армянского означает «Мама») Анри Вернёя, настоящее имя которого – Ашот Малакян, это совершенно естественно по причине этнической принадлежности соответственно канадского и французского кинематографистов, то братьям Тавиани в…
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Марфа 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Бениамин от 18/05/2008 - 10:47:45
Горькая правда,но фильм слабый!Посмотрите фильм"Скафандр и бабочка"!Темы… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 13:40
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саундтрек фильма Гнездо жаворонка
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