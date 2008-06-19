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Напряги извилины, 2008

2008 / США
7.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Максвелл Смарт - аналитик организации КОНТРОЛ, которого повышают до спецагента после того, как вражеская организация ХАОС убивает большую часть агентов соперника. Перед неуклюжим Смартом, который теперь носит кодовое имя Агент 86, стоит задача, от которой зависит судьба мира - предотвратить создание ХАОСом ядерного оружия. Его напарницей становится Агент 99 - опытный оперативник и сногсшибательная красотка.

  • Пятиминутная сцена прыжка с парашютом, где Максвелла Смарта, падающего с самолета, спасает Агент 99, была снята на самом деле. Команда профессиональных парашютистов работала над ней четыре недели и совершила около 70 прыжков. 
  • На роль Агента 99 претендовали Дженнифер Лав Хьюитт и Рэйчел МакАдамс.
  • В 1998 году, когда проект начали разрабатывать, на главную роль рассматривался Джим Керри.
  • Фильм был снят в Москве, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Некоторые сцены были сняты на территории Университета Макгилла в Монреале. 
  • Барбара Фелдон, сыгравшая Агента 99 в оригинальном сериале, отклонила приглашение сняться в фильме. 
  • Стив Карелл и Би Джей Новак работали над сценарием, но в титрах это не упоминается. 
  • Номерной знак красного “Ferrari” - Н654GT, хотя на российских номерах букв английского алфавита быть не может.

Секретный агент Максвелл Смарт получает задание обезвредить преступную группировку, известную под кодовым названием "ХАОС". В тандеме с убийственно красивой девушкой, Агентом 99, используя свой совсем небольшой опыт работы и еще меньший запас времени, Смарту придется самостоятельно обезвредить "ХАОС", если он хочет, чтобы настал завтрашний день.

7.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 июля 2008
Премьера в мире 19 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Стив Карелл
Стив Карелл
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Алан Аркин
Алан Аркин
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По-хорошему, это кино, конечно, стоило бы назвать в отечественном прокате «Невероятные приключения недоумков в России», хотя, учитывая особенности жанра, в подобных приключениях нет совершенно ничего невероятного. В сущности, похождения между окрестностями Смоленска и Москвой-рекой сладкой парочки, которую может принять за секретных спецагентов лишь впервые услышавший о Джеймсе Бонде пятилетний малыш, сводятся к двум нехитрым выводам. Прежде всего, в России счетчик Гейгера трещит и…
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саундтрек фильма Напряги извилины
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