Напряги извилины, 2008

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По-хорошему, это кино, конечно, стоило бы назвать в отечественном прокате «Невероятные приключения недоумков в России», хотя, учитывая особенности жанра, в подобных приключениях нет совершенно ничего невероятного. В сущности, похождения между окрестностями Смоленска и Москвой-рекой сладкой парочки, которую может принять за секретных спецагентов лишь впервые услышавший о Джеймсе Бонде пятилетний малыш, сводятся к двум нехитрым выводам. Прежде всего, в России счетчик Гейгера трещит и…