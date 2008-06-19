Напряги извилины, 2008

Максвелл Смарт - аналитик организации КОНТРОЛ, которого повышают до спецагента после того, как вражеская организация ХАОС убивает большую часть агентов соперника. Перед неуклюжим Смартом, который теперь носит кодовое имя Агент 86, стоит задача, от которой зависит судьба мира - предотвратить создание ХАОСом ядерного оружия. Его напарницей становится Агент 99 - опытный оперативник и сногсшибательная красотка.
Секретный агент Максвелл Смарт получает задание обезвредить преступную группировку, известную под кодовым названием "ХАОС". В тандеме с убийственно красивой девушкой, Агентом 99, используя свой совсем небольшой опыт работы и еще меньший запас времени, Смарту придется самостоятельно обезвредить "ХАОС", если он хочет, чтобы настал завтрашний день.