Страна Россия

Продолжительность 1 час 25 минут

Год выпуска 2008

Премьера в мире 2 октября 2008

Сборы в мире $425 713

Производство Non-Stop Productions, Студия "Черепаха"

Другие названия

Tot, kto gasit svet, Gosudar, Celui qui éteint la lumière, He Who Puts Out the Light, Tas, kurš nodzēš gaismu, Ten, który gasi światło, The One Who Switches Off the Light - Il killer di San Pietroburgo, The Sovereign, Тот, кто гасит свет