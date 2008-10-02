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Постер фильма Тот, кто гасит свет
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Киноафиша Фильмы Тот, кто гасит свет

Тот, кто гасит свет

Tot, kto gasit svet 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Второй месяц в Петербурге орудует серийный убийца. Каждую среду его жертвой становится девочка в возрасте от 9 до 12 лет. Невероятная жестокость маньяка погружает город в состояние беспредельного ужаса. Родители боятся отпускать детей на улицу без сопровождения. Пресса нагнетает атмосферу страха и истерии, критикует спецслужбы, не способные, по ее мнению, поймать маньяка.

Ведущий это дело капитан Петр Моисеев издерган постоянными поисками, его нервы на пределе, он не общается со своей семьей, полностью погрузившись в расследование.

Цепь необъяснимых убийств приводит Петра в провинциальный Светлогорск. Чтобы докопаться до истины и найти маньяка, капитан Моисеев должен разгадать тайны этого маленького городка. Пока ведется расследование, убийца дает понять Петру, что он – рядом, и в ближайшую среду собирается принести в жертву еще одну девочку.  

Капитану Моисееву предстоит не только поймать маньяка, но и преодолеть свой собственный страх…

Зритель узнает об этом лишь в финале, когда вся мозаика тайн и страхов сложится в одну общую картину...

Тот, кто гасит свет - трейлер
Тот, кто гасит свет  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 2 октября 2008
Дата выхода
9 октября 2008 Россия Наше кино
2 октября 2008 Беларусь
2 октября 2008 Казахстан
2 октября 2008 Украина
Сборы в мире $425 713
Производство Non-Stop Productions, Студия "Черепаха"
Другие названия
Tot, kto gasit svet, Gosudar, Celui qui éteint la lumière, He Who Puts Out the Light, Tas, kurš nodzēš gaismu, Ten, który gasi światło, The One Who Switches Off the Light - Il killer di San Pietroburgo, The Sovereign, Тот, кто гасит свет
Режиссер
Андрей Либенсон
Андрей Либенсон
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Природный 2 апреля 2015, 12:51
На вкус и цвет, как известно, товарища нет. Но моё мнение - что фильм удался. Ни обнаружил в фильме ни каких лишних спец-эффектов и сцен, всё очень… Читать дальше…
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Тот, кто гасит свет - трейлер
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