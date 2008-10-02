Второй месяц в Петербурге орудует серийный убийца. Каждую среду его жертвой становится девочка в возрасте от 9 до 12 лет. Невероятная жестокость маньяка погружает город в состояние беспредельного ужаса. Родители боятся отпускать детей на улицу без сопровождения. Пресса нагнетает атмосферу страха и истерии, критикует спецслужбы, не способные, по ее мнению, поймать маньяка.

Ведущий это дело капитан Петр Моисеев издерган постоянными поисками, его нервы на пределе, он не общается со своей семьей, полностью погрузившись в расследование.

Цепь необъяснимых убийств приводит Петра в провинциальный Светлогорск. Чтобы докопаться до истины и найти маньяка, капитан Моисеев должен разгадать тайны этого маленького городка. Пока ведется расследование, убийца дает понять Петру, что он – рядом, и в ближайшую среду собирается принести в жертву еще одну девочку.

Капитану Моисееву предстоит не только поймать маньяка, но и преодолеть свой собственный страх…

Зритель узнает об этом лишь в финале, когда вся мозаика тайн и страхов сложится в одну общую картину...