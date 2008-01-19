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Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
Киноафиша Фильмы Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
A Good Day to Be Black & Sexy

Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной, 2008

2008 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 января 2008
Премьера в мире 19 января 2008
Возраст 18+
Режиссер
Деннис Дорч
В ролях
Кэтрин Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной 1 постер
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саундтрек фильма Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
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