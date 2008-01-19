Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной, 2008

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о выходе в прокат 4.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2008 Премьера в России 19 января 2008 Премьера в мире 19 января 2008 Возраст 18+ Режиссер Деннис Дорч В ролях Кэтрин Тэйлор Все актеры и съемочная группа 1 постер

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