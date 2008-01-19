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Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
A Good Day to Be Black & Sexy
Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной, 2008
2008 / США
4.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
драма
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4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
19 января 2008
Премьера в мире
19 января 2008
Возраст
18+
Режиссер
Деннис Дорч
В ролях
Кэтрин Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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саундтрек фильма
Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
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