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Во власти женщины Во власти женщины
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Tatt av kvinnen

Во власти женщины, 2007

2007 / Норвегия
6.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Это история о Нем, о мужчине, у которого даже нет имени. А также о том, как без какого-либо участия с его стороны, его жизнь захватывает женщина. С этого момента Он изо всех сил пытается овладеть ситуацией. Он мог попробовать избавиться от захватчицы, либо приспособиться к обстоятельствам. Он выбирает последнее, решив влюбиться без памяти. Искреннее, но несколько наивное решение. Но она уже овладела Им и его миром, она – на шаг впереди него. А Он – позади нее. Всего на несколько секунд, на несколько небольших шагов, но все же позади – в своей собственной жизни. Он легко переходит из одного состояния в другое – сначала захвачен, потом влюблен, затем оставлен позади. И ровно когда Он уже готов забыть ее, она возвращается. Фильм рассказывает историю человека, который вынужден решить, как ему прожить свою собственную жизнь, и это – заслуга женщины.
6.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 июня 2008
Премьера в мире 7 сентября 2007
Режиссер
Петтер Несс
Петтер Несс
В ролях
Тронд Фауса Аурвог
Мариан Состад Оттесен
Петер Стурмаре
Хенрик Местад
Хенрик Местад
Ингвар Хельге Гимле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Во власти женщины 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:34
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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