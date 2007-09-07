Во власти женщины, 2007

Это история о Нем, о мужчине, у которого даже нет имени. А также о том, как без какого-либо участия с его стороны, его жизнь захватывает женщина. С этого момента Он изо всех сил пытается овладеть ситуацией. Он мог попробовать избавиться от захватчицы, либо приспособиться к обстоятельствам. Он выбирает последнее, решив влюбиться без памяти. Искреннее, но несколько наивное решение. Но она уже овладела Им и его миром, она – на шаг впереди него. А Он – позади нее. Всего на несколько секунд, на несколько небольших шагов, но все же позади – в своей собственной жизни. Он легко переходит из одного состояния в другое – сначала захвачен, потом влюблен, затем оставлен позади. И ровно когда Он уже готов забыть ее, она возвращается. Фильм рассказывает историю человека, который вынужден решить, как ему прожить свою собственную жизнь, и это – заслуга женщины.

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