Ведьма из Блэр: Курсовая с того света, 1999

В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма… Год спустя отснятый ими материал был найден.

Они приехали в лес на Черных холмах в штате Мэрилэнд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр, мучившей и убивавшей всех, кто забредал в ее владения. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-миллиметровой камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло…