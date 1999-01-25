Ведьма из Блэр: Курсовая с того света, 1999

В поисках местной легенды трое смелых документалиста-любителя, режиссер Хизер, кинооператор Джош и звукооператор Майк, отправляются в путешествие по мрачному лесу Блэк-Хиллз в поисках легендарной ведьмы из Блэр. Ребята пропадают, и даже год спустя их не могут найти. Единственная улика – видеозаписи, которые остались после них. Когда троица уходит все дальше от ближайшего населенного пункта, вокруг них начинает происходить все больше пугающих и аномальных происшествий. Герои не могут найти дорогу и подозревают, что за ними следят. Очень скоро от их веселого настроения не остается и следа: кошмар ведьмы из Блэр оказывается реален…
В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма… Год спустя отснятый ими материал был найден.
Они приехали в лес на Черных холмах в штате Мэрилэнд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр, мучившей и убивавшей всех, кто забредал в ее владения. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-миллиметровой камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло…