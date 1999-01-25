Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Киноафиша Фильмы Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
The Blair Witch Project

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света, 1999

1999 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В поисках местной легенды трое смелых документалиста-любителя, режиссер Хизер, кинооператор Джош и звукооператор Майк, отправляются в путешествие по мрачному лесу Блэк-Хиллз в поисках легендарной ведьмы из Блэр. Ребята пропадают, и даже год спустя их не могут найти. Единственная улика – видеозаписи, которые остались после них. Когда троица уходит все дальше от ближайшего населенного пункта, вокруг них начинает происходить все больше пугающих и аномальных происшествий. Герои не могут найти дорогу и подозревают, что за ними следят. Очень скоро от их веселого настроения не остается и следа: кошмар ведьмы из Блэр оказывается реален…

  • Этот фильм попал в книгу Гиннеса за максимальное соотношение производственного бюджета к кассовым сборам. Создание фильма обошлось всего в 60 000 долларов, а его сборы в кинотеатрах мира составили феноменальные 248 миллионов долларов. 
  • В сцене, где главные действующие лица спят в палатке ночью, палатка внезапно сильно трясется, и все они пугаются. Режиссер Дэниэл Мирик встряхнул палатку, хотя это не было прописано в сценарии, и актеры действительно были сильно напуганы.
  • Мать Хизер Донахью долгое время получала сочувственные открытки от людей, которые посчитали, что ее дочь на самом деле мертва или пропала без вести.
  • Чтобы рассорить актеров, режиссеры каждый день съемок давали им все меньше еды.

В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма… Год спустя отснятый ими материал был найден.

Они приехали в лес на Черных холмах в штате Мэрилэнд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр, мучившей и убивавшей всех, кто забредал в ее владения. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-миллиметровой камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 17 июля 2008
Премьера онлайн 19 августа 2020
Премьера в мире 25 января 1999
Возраст 16+
Режиссер
Дэниэл Мирик
В ролях
Хезер Донахью
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Майкл Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Паранормальное явление 2
Паранормальное явление 2 (2010)
7.8508773
Гробница
Гробница (2010)
4.923077
Репортаж из преисподней
Репортаж из преисподней (2009)
7.0526314
Монстро
Монстро (2008)
7.625731
Паранормальное явление
Паранормальное явление (2007)
7.267606
Репортаж
Репортаж (2007)
7.4
Грибы
Грибы (2006)
6.428571
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Фильмы про выживание Фильмы про выживание
Постер фильма Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света смотреть онлайн

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Монстро
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По данным инсайдеров, студия Lionsgate собирается перезапустить «Ведьму из Блэр» и «Лепрекона» Продюсеры по-прежнему видят смысл в новых вариациях известных сюжетов.
Написать
19 апреля 2022 15:19
Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов вселил в него наибольший страх Писатель не смог досмотреть этот хоррор до конца.
Написать
1 июня 2021 16:16
Погружение в хтонический ужас: вышел трейлер хоррора «На Земле» Бена Уитли Режиссер «Перестрелки» снял фильм в духе «Ведьмы из Блэр» и «Ритуала».
Написать
26 марта 2021 13:48
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши