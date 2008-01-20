Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тайны Питтсбурга
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тайны Питтсбурга

Тайны Питтсбурга

The Mysteries of Pittsburgh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Последнее лето юности Арта Бехштейна — последнее лето юности его друзей. Юный фантазер Арт не оправдывает ожиданий своего отца, влиятельного и благонамеренного мафиози. Арт постоянно заводит «неподходящие» знакомства. До поры до времени он не допускает своих бесшабашных друзей в мир Семьи, но вот самый бесшабашный прорывает заслон и переворачивает жизнь Арта с ног на голову.

Тайны Питтсбурга  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 20 января 2008
Дата выхода
20 января 2008 Россия 18+
20 января 2008 Казахстан
20 января 2008 США
20 января 2008 Украина
MPAA R
Сборы в мире $80 283
Производство Groundswell Productions, Sherazade Film Development, Visitor Pictures
Другие названия
The Mysteries of Pittsburgh, Usina de Sonhos, Ein verhängnisvoller Sommer, I misteri di Pittsburgh, Les mystères de Pittsburgh, Los misterios de Pittsburgh, Os Mistérios de Pittsburgh, Pittsburgh sırları, Pittsburghi müsteeriumid, Rejtélyes nyár, Мистерии в Питсбърг, Тайны Питтсбурга, 피츠버그의 미스터리
Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Роусон Маршалл Тербер
В ролях
Омид Абтахи
Сет Адамс
Сиенна Миллер
Ник Нолти
Мина Сувари
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Jane Bellwether И чем он занимается? Чем занимается твой отец?
Art Bechstein Он крутит дела с швейцарскими счетами, используя деньги от чисел, шлюх, крышевания и контрабанды сигарет.
Jane Bellwether Правда?
Art Bechstein Нет, он в финансах.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Тайны Питтсбурга Трейлер
