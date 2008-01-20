Отзывы о фильме
Последнее лето юности Арта Бехштейна — последнее лето юности его друзей. Юный фантазер Арт не оправдывает ожиданий своего отца, влиятельного и благонамеренного мафиози. Арт постоянно заводит «неподходящие» знакомства. До поры до времени он не допускает своих бесшабашных друзей в мир Семьи, но вот самый бесшабашный прорывает заслон и переворачивает жизнь Арта с ног на голову.
|20 января 2008
|Россия
|18+
|Казахстан
|США
|Украина