Балласт

Ballast 18+
О фильме

Двенадцатилетний Джеймс живет с матерью в дельте Миссисипи. Только чтобы прокормить их двоих, Марли приходится целыми днями работать на низкооплачиваемой работе, которая отнимает все ее время и силы. Предоставленный самому себе, Джеймс попадает в дурную компанию. Чтобы завоевать уважение новых знакомых, он начинает доставать для них наркотики. Когда Марли увольняют с работы, а Джеймса на ее глазах избивают новые дружки – она понимает, что одна не сможет спасти сына. Ей неоткуда ждать помощи и некуда больше пойти, кроме как на другой берег реки в дом, где на небольшой доход от магазина живет Лоуренс. Марли могла бы найти здесь защиту, но между ней и Лоуренсом есть нерешенный конфликт, который начался еще до рождения Джеймса. Некоторое время назад, когда погиб его брат и муж Марли, Лоуренс потерял интерес к жизни. Но Джеймс оказывается в беде, и он чувствует себя обязанным помочь.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 января 2008
Дата выхода
19 января 2008 Россия 16+
19 января 2008 Казахстан
19 января 2008 США
19 января 2008 Украина
Бюджет $700 000
Сборы в мире $81 864
Производство Alluvial Film Company
Другие названия
Ballast, Balast, Το έρμα, Балласт, 三角錯
Режиссер
Лэнс Хаммер
В ролях
Майкл Дж. Смит
Джим Мирон Росс
Тарра Риггс
Все актеры и съемочная группа
