Игра, 2008

Действие фильма происходит на тренировочной базе российской сборной. К этому месту прикованы взгляды всей страны, здесь в оставшиеся считанные дни до матча тренируются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторожа и даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решающего матча. Все они беззаветно преданы футболу. Но вот на базе начинают происходить странные, а порой и курьезные события. Кто-то хочет извлечь свою выгоду из происходящего, кто-то наоборот помочь. Главные герои стараются разобраться в происходящем. И тут начинается финальный матч. Все взгляды прикованы к экранам. Сумеют ли наши игроки посрамить соперников. Победят ли?