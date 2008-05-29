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Игра, 2008

2008 / Россия
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Действие фильма происходит на тренировочной базе российской сборной. К этому месту прикованы взгляды всей страны, здесь в оставшиеся считанные дни до матча тренируются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторожа и даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решающего матча. Все они беззаветно преданы футболу. Но вот на базе начинают происходить странные, а порой и курьезные события. Кто-то хочет извлечь свою выгоду из происходящего, кто-то наоборот помочь. Главные герои стараются разобраться в происходящем. И тут начинается финальный матч. Все взгляды прикованы к экранам. Сумеют ли наши игроки посрамить соперников. Победят ли?

4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 мая 2008
Премьера в мире 29 мая 2008
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
В ролях
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Юрий Степанов
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Артем Волобуев
Артем Волобуев
Любовь Львова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Игра 2 постера
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Игра
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Наша рецензия
«Игра», пожалуй, наименее удачный из всего изобилия умных, смешных и по большей части очень талантливых фильмов, снятых Александром Рогожкиным на протяжении последних 15 лет. Сложно сказать, что стало тому причиной – переход ли режиссера из-под продюсерского крыла Сельянова под продюсерское крыло Учителя или повышенная резистентность футбольного материала к рогожкинской творческой методе, – но только выверенная за полтора десятка лет технология киносозидания (едва…
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Rembo 2 апреля 2015, 12:51
Самый тупейший фильм года!!!!!!
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12 голосов
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