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Хроники Нарнии: Принц Каспиан Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Принц Каспиан
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

Хроники Нарнии: Принц Каспиан, 2008

2008 / Великобритания / США
7.5 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

С момента событий предыдущего фильма проходит год, но для Нарнии это время растягивается на 1300 лет. Наступают тяжелые времена: власть в стране захватывают свирепые тельмарины, оттесняющие коренных нарнийцев к лесам и горам. Молодой принц Каспиан спасается бегством и трубит в Волшебный Рог. И вот Питеру, Сьюзен, Эдмунду и Люси предстоит вновь отправиться в Нарнию, чтобы прийти на помощь юноше и спасти королевство.

  • В оригинальной книге К.С. Льюиса Каспиану 13 лет, а по фильму — 17. На момент съемок в фильме Бену Барнсу исполнилось 26 лет.
  • Общее число предметов одежды, включая шлемы, маски, обувь и перчатки, для Мираза и тельмаринцев составило 3722.
  • Съемки фильма прошли в Новой Зеландии, Чехии, Словении и Польше. Основные декорации были возведены на чешской студии “Баррандов” в Праге, где снимали “Казино Рояль” и “Идентификацию Борна”. Декорации для замка Короля Мираза стали самыми масштабными, которые художник с сорокалетним опытом Роджер Форд когда-либо возводил. Над постройкой, которая заняла 15 недель, работало свыше 200 плотников, штукатурщиков и художников.
  • Деревянный мост для одной из финальных сцен построили на реке Сока в Словении. Для этого к процессу привлекли 20 инженеров и строителей, работавших над созданием моста целый месяц.

В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии – века. Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебного королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом – основателем и покровителем Нарнии...

7.5 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 мая 2008
Премьера в мире 15 мая 2008
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эндрю Адамсон
В ролях
Бен Барнс
Бен Барнс
Джорджи Хенли
Джорджи Хенли
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Скандар Кейнс
Анна Попплевелл
Все актеры и съемочная группа
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
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Наша рецензия
Благодаря истории принца Каспиана мы все теперь ясно и отчетливо понимаем, в чем состояла главная ошибка принца Гамлета, послужившего наследнику нарнийского престола ближайшим литературным образцом. Подобно Гамлету-младшему, ставшему жертвой интриг дяди-узурпатора, который убил Гамлета-старшего, пока тот спал, – Каспиан-младший вынужден спасаться от козней точно такого же дяди, каковой при точно таких же обстоятельствах втихомолку расправился с Каспианом-старшим; однако в отличие от принца…
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Tonski 2 апреля 2015, 12:51
Фильм , что говорить , никакой. Не плохой , но из этого не следует что хороший.
С книгой и оригинальным сюжетом ознакомится не имею возможности ,… Читать дальше…
Crazzzy Elfff 2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне нравится (красивый, чудесная природа, прекрасные актеры и диалоги) , а вот сама сказка...
Идея в ней ужасная, по-моему, и вредная. Герои… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стиль, мифология и плюрализм: чем «Хроники Нарнии» получились лучше «Гарри Поттера» В начале двухтысячных с разницей в несколько лет вышли экранизации сразу двух детских книг в жанре фэнтези. «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, уже успевших стать классикой английской литературы, и «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, который уверенно к этому идет. Не сравнивая достоинств романов, Киноафиша отмечает, в чем менее известная экранизация «Хроник» получилась удачнее.  
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17 мая 2022 12:55
Эндрю Гарфилд отчаянно хотел сыграть в «Хрониках Нарнии», но его посчитали «недостаточно красивым» Актер был одержим ролью принца Каспиана. 
Написать
12 января 2022 15:04
От «Голодных игр» до «Гарри Поттера»: 10 лучших фильмов, снятых по книгам Литературные произведения всегда служили отличным подспорьем для голливудских сценаристов, а после потрясающих успехов «Властелина колец» и «Гарри Поттера» голливудские
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