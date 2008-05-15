Хроники Нарнии: Принц Каспиан, 2008

С момента событий предыдущего фильма проходит год, но для Нарнии это время растягивается на 1300 лет. Наступают тяжелые времена: власть в стране захватывают свирепые тельмарины, оттесняющие коренных нарнийцев к лесам и горам. Молодой принц Каспиан спасается бегством и трубит в Волшебный Рог. И вот Питеру, Сьюзен, Эдмунду и Люси предстоит вновь отправиться в Нарнию, чтобы прийти на помощь юноше и спасти королевство.
В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии – века. Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебного королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом – основателем и покровителем Нарнии...
С книгой и оригинальным сюжетом ознакомится не имею возможности ,… Читать дальше…
Идея в ней ужасная, по-моему, и вредная. Герои… Читать дальше…