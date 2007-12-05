Дон Кихот, 2007

В отличие от большинства экранизаций, в мультфильме, созданном Хосе Посо, повествование ведется не от лица главного героя или его верного спутника Санчо Пансы, а от лица… их скакунов, ослика Руссио и коня Росинанта. В одном захолустном испанском городишке жил чудак, принадлежавший к старинной и благородной фамилии. Однако род его давно пришел в упадок, все, что осталось в наследство Дон Кихоту Ламанчскому - фамильное копье, потрепанный щит, конь и борзая. Однажды герой, начитавшись романов о рыцарях, решает последовать их примеру. Он пускается в далекий путь на поиски приключений…