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Donkey Xote

Дон Кихот, 2007

2007 / Испания
4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В отличие от большинства экранизаций, в мультфильме, созданном Хосе Посо, повествование ведется не от лица главного героя или его верного спутника Санчо Пансы, а от лица… их скакунов, ослика Руссио и коня Росинанта. В одном захолустном испанском городишке жил чудак, принадлежавший к старинной и благородной фамилии. Однако род его давно пришел в упадок, все, что осталось в наследство Дон Кихоту Ламанчскому - фамильное копье, потрепанный щит, конь и борзая. Однажды герой, начитавшись романов о рыцарях, решает последовать их примеру. Он пускается в далекий путь на поиски приключений…

  • Премьера мультфильма состоялась на Каннском кинофестивале. 
  • В некоторых странах (таких как Испания, Германия и Франция) на обложке DVD с мультфильмом появилась шутливая надпись: “От создателей, посмотревших “Шрэка”. 
  • В одной из сцен мультфильма есть прямая отсылка к “Шрэку”: “Единственный говорящий осел, которого я знаю - мой друг, который тусуется с каким-то зеленым великаном”.
  • С саундтрек “Дон Кихота” вошли песни Марты Санчес, Тессы, Элизабет Грей и других исполнителей.
  • Среди других работ режиссера Хосе Посо - “Легенда о рыцаре” (2003), “Гисаку” (2005), “Под покровом ночи” (2007).

Мультфильм о похождениях знаменитого Дон Кихота и верного Санчо Панса, рассказанный от лица… их терпеливых рысаков! Надо ли говорить, что у ослика Санчо и благородного Росинанта взгляд на происходящее сильно отличается от знакомой всем канвы рассказа.

4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 марта 2008
Премьера в мире 5 декабря 2007
Возраст 12+
Режиссер
Хосе Поcо
В ролях
Андреу Буэнафуэнте
Давид Фернандес
Соня Феррер
Хосе Луис Хиль
Хорди Гонсалес
Все актеры и съемочная группа
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Дон Кихот
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