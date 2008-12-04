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Тариф Новогодний, 2008

2008 / Россия
7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наступает Новый год. На Красной площади гуляет и веселится празднующий народ. Среди беззаботной толпы — переводчик Андрей с компанией друзей. Вот-вот пробьют куранты, и парень решает сделать сюрприз незнакомому человеку, набрав случайный номер на мобильнике — поздравить взявшего трубку и пожелать ему исполнения любимой мечты. Телефонным собеседником оказывается Алена, только что брошенная бойфрендом. Молодым людям нравится общаться, и они договариваются о встрече — но свиданию не суждено состояться: как выясняется, в мире одной наступил 2008 год, а в реальности другого — следующий! Андрей решает зайти к уже небезразличной ему незнакомке — и узнает от ее соседей, что она не дожила до 2009! Удастся ли предотвратить трагедию, если ты — в будущем?

  • Сценарий развился из реального странного случая. Сценаристки Анастасия Волкова и Елена Ласкарева сидели в кафе с их общим другом, когда у одной из них зазвонил телефон. Звонок был от этого самого человека, сидящего напротив, но он-то даже не держал в руках трубку и удивленно заявил: «Я же вам не звоню!». Дамы посмеялись и пофантазировали на тему, что он, возможно, пытался связаться с ними из будущего. Позже выяснилось, что это некая накладка в системе мобильной связи: номера нескольких операторов перепутались, и абонентам поступали звонки от не звонивших им людей. Так родился замысел фильма со звонком «сквозь время».
  • В массовой сцене на главной площади страны снимались около 300 человек. Наряжено было 7 елок — в том числе в саду «Эрмитаж» и на катке. Но зимняя погода не радовала — шел скорее дождь, чем снег, и несколько эпизодов пришлось доснимать весной, в мае. Компьютерная графика создавала ощущение снежного декабря и января в 290 сценах фильма, а люди в майские дни парились в шубах и меховых шапках, но героически терпели. Салют же вообще был заснят случайно, но вписался чрезвычайно органично.
  • Создатели проекта мечтали о роли в исполнении великолепной Татьяны Васильевой. Поэтому из окончательного сценарного варианта исчез «Загадочный человек», продающий магический телефончик главному герою, и в салоне сотовой связи появилась «Продавщица-волшебница».
  • Мобильный оператор, предлагающий безлимитный праздничный тариф, нигде не называется прямо, но по косвенным признакам (определенным атрибутам) безошибочно угадывается МТС. Компания оплатила рекламу стоимостью 11,3 млн рублей и в дальнейшем использовала для своей рекламной кампании кадры из фильма. Но с Васильевой получилось неэтично: она не давала согласия на съемки в рекламе — и подала в суд на компанию-оператора и телевизионные каналы, транслировавшие ролики, где присутствовала она. Но суд был ею проигран.
  • Празднично украшенный эффектный автобус под управлением Марии Ароновой играет в кинокартине важную роль. Он так запомнился и полюбился телезрителям, что позже был создан его фанерный макет, ездивший в статусе гостя на Кинорынок в Сочи.
  • Валерии Ланской легко далась сцена на катке — оказалось, что она является мастером спорта по фигурному катанию. А вот на скрипке играть (ведь по сценарию она скрипачка) она совершенно не умела, но брала уроки у друзей из Гнесинского училища и в результате освоила «В траве сидел кузнечик».
  • В крошечном эпизодике на фоне титров можно увидеть камео Валерия Меладзе — для создания настроения.
  • Режиссер-постановщик Евгений Бедарев определил главную идею своей работы так: выход есть даже из самых безнадежных ситуаций. Главное — не опускать руки и бороться за свою мечту, дружбу, любовь. И тогда «сбыча мечт» реально возможна!

Однажды в Новогоднюю ночь Андрей в шутку набрал телефонный номер... и позвонил в прошлое. Он услышал голос Алены и влюбился. Если бывает любовь с первого взгляда, кто сказал, что не может быть любви с первого слова?

Наши герои уже практически придумали, как же им встретиться, объединив будущее и прошлое в одной точке, но... Алена погибает в автокатастрофе.

И Андрею ничего не остается, как поворачивать ход времени, чтобы спасти любимую. Ведь в Новогоднюю ночь нет ничего невозможного...

7.5 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 декабря 2008
Премьера в мире 4 декабря 2008
Возраст 18+
Прокатчик КиноСитиПрокат
Режиссер
Евгений Бедарев
Евгений Бедарев
В ролях
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Мария Аронова
Мария Аронова
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тариф Новогодний 1 постер
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Тариф Новогодний
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