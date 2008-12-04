Тариф Новогодний, 2008

Однажды в Новогоднюю ночь Андрей в шутку набрал телефонный номер... и позвонил в прошлое. Он услышал голос Алены и влюбился. Если бывает любовь с первого взгляда, кто сказал, что не может быть любви с первого слова?

Наши герои уже практически придумали, как же им встретиться, объединив будущее и прошлое в одной точке, но... Алена погибает в автокатастрофе.

И Андрею ничего не остается, как поворачивать ход времени, чтобы спасти любимую. Ведь в Новогоднюю ночь нет ничего невозможного...