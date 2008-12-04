Тариф Новогодний, 2008

Наступает Новый год. На Красной площади гуляет и веселится празднующий народ. Среди беззаботной толпы — переводчик Андрей с компанией друзей. Вот-вот пробьют куранты, и парень решает сделать сюрприз незнакомому человеку, набрав случайный номер на мобильнике — поздравить взявшего трубку и пожелать ему исполнения любимой мечты. Телефонным собеседником оказывается Алена, только что брошенная бойфрендом. Молодым людям нравится общаться, и они договариваются о встрече — но свиданию не суждено состояться: как выясняется, в мире одной наступил 2008 год, а в реальности другого — следующий! Андрей решает зайти к уже небезразличной ему незнакомке — и узнает от ее соседей, что она не дожила до 2009! Удастся ли предотвратить трагедию, если ты — в будущем?
Однажды в Новогоднюю ночь Андрей в шутку набрал телефонный номер... и позвонил в прошлое. Он услышал голос Алены и влюбился. Если бывает любовь с первого взгляда, кто сказал, что не может быть любви с первого слова?
Наши герои уже практически придумали, как же им встретиться, объединив будущее и прошлое в одной точке, но... Алена погибает в автокатастрофе.
И Андрею ничего не остается, как поворачивать ход времени, чтобы спасти любимую. Ведь в Новогоднюю ночь нет ничего невозможного...