Заложница, 2008

Брайан Миллс - агент ЦРУ в отставке. Он находится в разводе с женой, а самым близким человеком для него является его дочь, Ким. Однажды Ким отправляется на музыкальный концерт в Европу, а через некоторое время Брайан узнает, что она похищена албанскими террористами. Решив действовать самостоятельно, Брайан вылетает в Европу. На спасение Ким у него есть лишь 96 часов.
Молодую девушку похитили во время туристического отдыха. Её отец пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть дочь и наказать виновных лично.
Несмотря на заезженную фабулу все обыграно крайне приятно. Очень удачно выбрали актера на главную роль. Это не записной… Читать дальше…