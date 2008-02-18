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Taken

Заложница, 2008

2008 / Франция
8.3 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Брайан Миллс - агент ЦРУ в отставке. Он находится в разводе с женой, а самым близким человеком для него является его дочь, Ким. Однажды Ким отправляется на музыкальный концерт в Европу, а через некоторое время Брайан узнает, что она  похищена албанскими террористами. Решив действовать самостоятельно, Брайан вылетает в Европу. На спасение Ким у него есть лишь 96 часов.

  • Лиам Нисон ожидал, что фильм провалится в прокате, но все равно подписал контракт, поскольку хотел сыграть в боевике. Фильм не только стал хитом, но и создал новый экранный образ для Нисона. 
  • Сначала роль Брайана Миллса получил Джефф Бриджес, но позднее он выбыл из проекта. Когда Бриджес посмотрел получившийся фильм, то сказал, что Нисон оказался гораздо лучшей кандидатурой для этой роли. 
  • Мик Гулд, бывший член подразделения специального назначения вооруженных сил Великобритании (SAS), готовил Лиама Нисона к роли. Он обучал его боевым приемам и навыкам обращения с оружием. 
  • Работа над этим фильмом вдохновила актрису Фамке Янссен на борьбу с коррупцией. Сейчас она является послом доброй воли управления ООН по борьбе с наркотикам и преступностью.
  • Лиам Нисон выполнил большинство трюков самостоятельно.

Молодую девушку похитили во время туристического отдыха. Её отец пускается в опасное приключение-спасение, чтобы вернуть дочь и наказать виновных лично.

8.3 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 18 сентября 2008
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 18 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Мэтью Пурье
Все актеры и съемочная группа
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Заложница
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Span 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Денис_, 24/09/2008 - 11:38:28):Почитал сначала отзывы, поэтому шел уже с ожиданием хорошего экшена и был готов к нему) Поэтому впечатления… Читать дальше…
ilma 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понра.
Несмотря на заезженную фабулу все обыграно крайне приятно. Очень удачно выбрали актера на главную роль. Это не записной… Читать дальше…
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