Мамма Миа!, 2008

Действие фильма разворачивается на живописном греческом острове. 20-летняя Софи Шеридан и ее возлюбленный Скай готовятся к свадьбе. Предстоящее торжество омрачает лишь одно - в столь важный день рядом с Софи не будет отца. Дело в том, что мать героини, Донна, всегда воспитывала дочь одна, а имя второго родителя держала в секрете. Софи удается разыскать дневник, который мать вела в годы своей бурной молодости. В личных записях Донны девушке удается найти имена троих мужчин, каждый из которых мог бы быть ее отцом. Втайне от матери Софи приглашает их на остров, чтобы познакомиться лично и наконец узнать правду…
Независимая мать-одиночка владеет небольшим отелем на идиллическом греческом острове. Донна собирается отпустить во взрослую жизнь свою дочь Софи, которую она вырастила одна. Донна пригласила на свадьбу Софи своих давних подруг — практичную Рози и богатую Таню, побывавшую уже не в одном браке. Когда-то они вместе пели в группе "Донна и Динамо". Однако Софи тайком пригласила троих собственных гостей. Пытаясь понять, кто ее отец, она приглашает троих мужчин из прошлого Донны в средиземноморский рай, который они посещали двадцать лет назад. В течение 24 волшебных и хаотических часов расцветет новая любовь, а старые романы снова станут актуальными на этом роскошном острове, полном возможностей.
Что значит не фанатеют по абба?
Почитайте
http://www.krugosvet.ru/articles/97/1009746/1009746a1.htm
и сходите:… Читать дальше…
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения… Читать дальше…