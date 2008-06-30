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Мамма Миа! Мамма Миа!
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Mamma Mia!

Мамма Миа!, 2008

2008 / Великобритания / США
7.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается на живописном греческом острове. 20-летняя Софи Шеридан и ее возлюбленный Скай готовятся к свадьбе. Предстоящее торжество омрачает лишь одно - в столь важный день рядом с Софи не будет отца. Дело в том, что мать героини, Донна, всегда воспитывала дочь одна, а имя второго родителя держала в секрете. Софи удается разыскать дневник, который мать вела в годы своей бурной молодости. В личных записях Донны девушке удается найти имена троих мужчин, каждый из которых мог бы быть ее отцом. Втайне от матери Софи приглашает их на остров, чтобы познакомиться лично и наконец узнать правду…

  • По слухам, Пирс Броснан (Сэм) согласился на участие в проекте сразу же, как только узнал, что съемки будут проходить в Греции, а главную роль сыграет Мэрил Стрип.
  • Фильм основан на одноименном бродвейском мюзикле, в котором звучат песни группы ABBA. Мэрил Стрип впервые увидела шоу в октябре 2011 года и после написала продюсерам письмо, где благодарила их за то, что они помогают жителям Нью-Йорка справиться с последствиями террористических атак 11 сентября.
  • События фильма происходят в Греции, песни, звучащие в нем, написаны шведской группой, название картины – на итальянском, а играют в нем американские актеры.

Независимая мать-одиночка владеет небольшим отелем на идиллическом греческом острове. Донна собирается отпустить во взрослую жизнь свою дочь Софи, которую она вырастила одна. Донна пригласила на свадьбу Софи своих давних подруг — практичную Рози и богатую Таню, побывавшую уже не в одном браке. Когда-то они вместе пели в группе "Донна и Динамо". Однако Софи тайком пригласила троих собственных гостей. Пытаясь понять, кто ее отец, она приглашает троих мужчин из прошлого Донны в средиземноморский рай, который они посещали двадцать лет назад. В течение 24 волшебных и хаотических часов расцветет новая любовь, а старые романы снова станут актуальными на этом роскошном острове, полном возможностей.

7.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 18 сентября 2008
Премьера в мире 30 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Филлида Ллойд
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Колин Ферт
Колин Ферт
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Доминик Купер
Доминик Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мамма Миа! 5 постеров
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Мамма Миа!
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Байрон однажды остроумно заметил, что все трагедии заканчиваются смертью, а все комедии – свадьбой. Есть, однако, такие произведения (не то чтобы произведения искусства, а так – просто произведения), которые начинаются со свадьбы и в ней же утопают, словно в сладкой вате, густо залепляющей лицо и чувства любого, кто на все это смотрит. «Mamma Mia!» – как раз то самое произведение. Для водевильного удобства основные персонажи разбиты по трое и на три категории.…
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Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
Что за бред?
Что значит не фанатеют по абба?
Почитайте
http://www.krugosvet.ru/articles/97/1009746/1009746a1.htm
и сходите:… Читать дальше…
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/10/2008 - 23:54:05
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения… Читать дальше…
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