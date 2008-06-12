Невероятный Халк, 2008

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Между нами говоря, самое невероятное в Халке – вовсе не его способности, к восприятию которых аудитория вполне подготовлена всем предшествующим массивом паранормальных комиксов. Самое невероятное в Халке – это его штаны, непонятным образом приобретающие волшебный дар растягиваться вместе с хозяином до умопомрачительных размеров. У Анга Ли наиболее, надо полагать, шокирующую часть тела зеленого монстра прикрывало некое подобие широких спортивных трусов, каковой факт совершенно не… Читать