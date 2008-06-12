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Невероятный Халк Невероятный Халк
Киноафиша Фильмы Невероятный Халк
The Incredible Hulk

Невероятный Халк, 2008

2008 / США
7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда эксперимент с гамма-лучами заканчивается для талантливого ученого Брюса Бэннера неудачей, он приобретает способность при любой вспышке гнева превращаться в огромное зеленое чудовище. Армия США тут же открывает охоту на Брюса, и возглавить ее берется майор Блонски, который решает воспользоваться тем же препаратом, что и Бэннер.

  • Режиссер фильма Луи Летерье хотел видеть в роли Брюса Бэннера Марка Руффало, но компания Marvel настояла на кандидатуре Эдварда Нортона. Руффало заменил Нортона в роли Бэннера в будущих фильмах Marvel Cinematic Universe.
  • Лив Тайлер согласилась на роль Бетти Росс, даже не прочитав сперва сценарий.
  • По словам Тима Рота, Эдвард Нортон часами мог обсуждать с Лив Тайлер характеры Брюса и Бетти и каждый день переписывал свои сцены. Так, например, в ранних версиях сценария присутствовал напарник Бэннера по имени Рик Джонс, но в итоге сцены с ним были вырезаны после редактуры Нортона.
  • На роль Брюса Бэннера претендовал Дэвид Духовны,
  • Рэй Стивенсон, сыгравший главную роль в марвеловском “Карателе: Территория войны”, рассматривался на роль Эмиля Блонски. Позже он сыграл Вольстагга в фильмах про Тора.
  • При создании образа капитана Росса Уильям Херт вдохновлялся Ахавом, главным героем из романа Германа Мелвилла “Моби Дик”.

История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного "заболевания", превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все старания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.

7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 июня 2008
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 12 июня 2008
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Тим Рот
Тим Рот
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Все актеры и съемочная группа
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Невероятный Халк
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Наша рецензия
Между нами говоря, самое невероятное в Халке – вовсе не его способности, к восприятию которых аудитория вполне подготовлена всем предшествующим массивом паранормальных комиксов. Самое невероятное в Халке – это его штаны, непонятным образом приобретающие волшебный дар растягиваться вместе с хозяином до умопомрачительных размеров. У Анга Ли наиболее, надо полагать, шокирующую часть тела зеленого монстра прикрывало некое подобие широких спортивных трусов, каковой факт совершенно не…
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саундтрек фильма Невероятный Халк
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