Невероятный Халк, 2008

Когда эксперимент с гамма-лучами заканчивается для талантливого ученого Брюса Бэннера неудачей, он приобретает способность при любой вспышке гнева превращаться в огромное зеленое чудовище. Армия США тут же открывает охоту на Брюса, и возглавить ее берется майор Блонски, который решает воспользоваться тем же препаратом, что и Бэннер.
История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного "заболевания", превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все старания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.