Отс остался неизвестным исполнителем для международных оперных сцен, время было такое: советская система "не разбрасывалась" талантами. Многие современные любители музыки, услышав "бархатный баритон", уверены, что это неизвестные записи Дмитрия Хворостовского.
Это очень личная история о творчестве, любви и интригах, рассказанная от лица Асты Саар — второй жены артиста.
|6 марта 2008
|Россия
|6 марта 2008
|Беларусь
|6 марта 2008
|Казахстан
|6 марта 2008
|Украина
|5 октября 2007
|Эстония
Отличная биография!
А еще, когда в кадрепоявляеися душка Кауперс!!!!!!
Только ради этго ужде стоило сходить.
А как хороша собой Анастасия Макеева!!!