Фильм повествует о жизни певца Георга Отса одного из самых известных и любимых певцов Эстонии и всего Советского Союза, его непростой судьбе, которую формировали сложные и переменчивые времена.

Отс остался неизвестным исполнителем для международных оперных сцен, время было такое: советская система "не разбрасывалась" талантами. Многие современные любители музыки, услышав "бархатный баритон", уверены, что это неизвестные записи Дмитрия Хворостовского.

Это очень личная история о творчестве, любви и интригах, рассказанная от лица Асты Саар — второй жены артиста.