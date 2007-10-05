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Постер фильма Георг
6.3
Георг - Трейлер
Киноафиша Фильмы Георг
6.3

Георг

, 2007
Georg
Россия, Эстония, Финляндия / биография, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Георг
6.3
Георг - Трейлер
Георг  Трейлер

О фильме

Фильм повествует о жизни певца Георга Отса одного из самых известных и любимых певцов Эстонии и всего Советского Союза, его непростой судьбе, которую формировали сложные и переменчивые времена.

Отс остался неизвестным исполнителем для международных оперных сцен, время было такое: советская система "не разбрасывалась" талантами. Многие современные любители музыки, услышав "бархатный баритон", уверены, что это неизвестные записи Дмитрия Хворостовского.

Это очень личная история о творчестве, любви и интригах, рассказанная от лица Асты Саар — второй жены артиста.

В ролях

Марко Матвере
Georg Ots
Ренарс Кауперс
Caesar
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Asta Ots
Элле Кулль
Lydia Ots
Тыну Карк
Karl Ots
Миртель Похла
Margot Ots
Карин Туарт
Ilona Ots
Юри Аарма
Херардо Контрерас
Таави Ээльмаа
Таави Ээльмаа
Андеро Эрмел
Вииве Эрнесакс
Режиссер Пеэтер Симм
Сценарист Александр Бородянский, Asta Ots, Мати Пыльдре
Композитор Юрий Потеенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Эстония / Финляндия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 октября 2007
Дата выхода
6 марта 2008 Россия
6 марта 2008 Беларусь
6 марта 2008 Казахстан
6 марта 2008 Украина
5 октября 2007 Эстония
Бюджет €2 091 778
Сборы в мире $514 187
Производство Allfilm, Centre of National Film (CNF), Matila Röhr Productions (MRP)
Другие названия
Georg, Elu armastan sind, Georg Ots - rakkaani, Georg: Baritoni naise jutustus, Nii see läks..., Георг, 未唱完的歌

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
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Трейлеры фильма

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Георг - Трейлер
Георг Трейлер
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Отзывы о фильме

nikkie 2 апреля 2015, 12:51
а мне понравилось.

Отличная биография!

А еще, когда в кадрепоявляеися душка Кауперс!!!!!!

Только ради этго ужде стоило сходить.

А как хороша собой Анастасия Макеева!!!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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