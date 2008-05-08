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Вам звонит Градива
C'est Gradiva qui vous appelle
Вам звонит Градива, 2006
2006 / Франция / Бельгия
Трейлер
4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Археолог раскопал древнюю скульптуру риммлянки в Помпее. Дух девушки, запечатленной в этой скульптуре, теперь безотрывно преследует его...
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
8 мая 2008
Премьера в мире
8 мая 2008
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Ален Роб-Грийе
В ролях
Джеймс Уилби
Ариэль Домбаль
Дэни Вериссимо
Фарид Шопель
Лотфи Яхья Джедиди
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Сердце пармы
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