Господа офицеры: спасти императора, 2008

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат

Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия 1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась,… Читать