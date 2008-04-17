Господа офицеры: спасти императора, 2008

Наша рецензия
1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась,…
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"наших имен не запомнит Россия
наши следы заметелят снега..."
да я не могу объективно… Читать дальше…
"Власть меняется" - терькрасные плохие -это тоже было не совсем… Читать дальше…