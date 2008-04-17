Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Господа офицеры: спасти императора Господа офицеры: спасти императора
Киноафиша Фильмы Господа офицеры: спасти императора

Господа офицеры: спасти императора, 2008

2008 / Россия
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В основе сюжета — попытка группы белых офицеров спасти семью императора Николая II из Екатеринбурга. Этих людей сразу предали, против них ведет настоящие боевые операции отряд красных. В итоге — это дуэль двух лидеров, один из которых — руководитель группы по спасению императора, другой — уполномоченный от Красной Армии.
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 17 апреля 2008
Премьера в мире 17 апреля 2008
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Олег Фомин
Олег Фомин
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Анна Азарова
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Марат Башаров
Марат Башаров
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Зона турбулентности
Зона турбулентности (2010)
4.090909
Дориан Грей
Дориан Грей (2009)
7.7244897
Странное время
Странное время (1997)
5.6363635
Утомленные солнцем 2: Предстояние
Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)
5.7928996
Колечко золотое, букет из алых роз
Колечко золотое, букет из алых роз (1994)
4.6153846
Ленинград
Ленинград (2007)
7.5454545
1993 (2023)
0
КАРАнтин
КАРАнтин (2021)
8.833333
Завод
Завод (2018)
7.4666667
Наследники
Наследники (2015)
6.8333335
Диалоги
Диалоги (2013)
5.8
Про любоff
Про любоff (2010)
6.7777777
Постер фильма Господа офицеры: спасти императора 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
 1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась,…
Читать
studentosk 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ali от 22/04/2008 - 21:36:42
"наших имен не запомнит Россия
наши следы заметелят снега..."
да я не могу объективно… Читать дальше…
ля-ля 2 апреля 2015, 12:51
Муть какая-то получилась!Может,потому,что финал был известне заранее...
"Власть меняется" - терькрасные плохие -это тоже было не совсем… Читать дальше…
Отзывы Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши