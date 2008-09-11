По ту сторону звука, 2007

Мать Шарлотты убили в ее же доме в небольшой деревушке французской провинции. Начавшееся полицейское расследование топчется на месте, у следствия нет версий, способных привести к поимке преступника. Вместе с тем смерть женщины окутана тайной: мать Шарлотты считали колдуньей, и ключ к разгадке находится где-то здесь, совсем рядом, в этой же деревушке...

Когда Шарлотта приезжает в опустевший дом, где жила с матерью до того, как стала звукооператором и начала самостоятельную жизнь, деревенские жители встречают ее не особо доброжелательно. Многим явно не нравится ее появление здесь. Может быть, убийца кто-то из них?