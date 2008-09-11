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Ecoute le Temps / Fissures

По ту сторону звука, 2007

2007 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Мать Шарлотты убили в ее же доме в небольшой деревушке французской провинции. Начавшееся полицейское расследование топчется на месте, у следствия нет версий, способных привести к поимке преступника. Вместе с тем смерть женщины окутана тайной: мать Шарлотты считали колдуньей, и ключ к разгадке находится где-то здесь, совсем рядом, в этой же деревушке... 
Когда Шарлотта приезжает в опустевший дом, где жила с матерью до того, как стала звукооператором и начала самостоятельную жизнь, деревенские жители встречают ее не особо доброжелательно. Многим явно не нравится ее появление здесь. Может быть, убийца кто-то из них?

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 11 сентября 2008
Премьера в мире 11 сентября 2008
Режиссер
Аланте Кавайте
В ролях
Эмилия Декенн
Людмила Микаэль
Матье Деми
Жак Списер
Этьен Шико
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По ту сторону звука 1 постер
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