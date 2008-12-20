Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стиляги Стиляги
Киноафиша Фильмы Стиляги

Стиляги, 2008

2008 / Россия
7.7 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Москва, 1955 год – эпоха, когда культ личности Сталина еще не был разоблачен, но в столице уже появились стиляги. Эти молодые люди предпочитали рок-н-ролл, яркую одежду и эпатажный стиль жизни скучному и серому послевоенному советскому быту, за что регулярно подвергались облавам патрулей комсомола.

Комсомолец Мэлс Бирюков волею случая знакомится с одной из стиляг – Полиной “Пользой”. Молодой человек влюбляется в девушку и благодаря ей попадает в мир стиляжничества, новой музыки, московского “Бродвея” (улицы Горького), бриолина и духа свободы.

Красочный российский мюзикл о молодежной субкультуре 1950-х годов снял режиссер Валерий Тодоровский (“Мой сводный брат Франкенштейн”, “Любовник”) по сценарию Юрия Короткова (“9 рота”, “Попса”). В основу музыкального легли рок-хиты 1970-х и 1980-х годов, в том числе композиции “Машины времени”, “Кино”, “Наутилуса Помпилиуса” и “Браво” в джазовой и рок-н-ролльной обработке. За саундтрек отвечали Константин Меладзе, Юрий Шепета, Максим Гладецкий и Ольга Ципенюк. Главные роли в фильме достались молодым артистам Антону Шагину (Мэлс), Оксане Акиньшиной (Польза), Максиму Матвееву (Фред), Евгении Брик (Катя) и Екатерине Вилковой (Бетси). Родителей стиляг сыграли признанные мастера отечественного кино Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Сергей Гармаш.

 

  • Валерий Тодоровский и Юрий Коротков ранее уже работали вместе над фильмом “Страна Глухих”.
  • Изначально Валерий Тодоровский планировал снять “Стиляг” еще в 2005 году. После того, как режиссер понял, что проект получается слишком масштабным, он отложил съемки, а уже собранных актеров и съемочную группу пригласил к производству “более простой” картины “Тиски” (2007).
  • Чтобы сыграть Боба, актер Игорь Войнаровский поправился на двадцать килограмм.
  • Съемки картины проходили в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Минске.
  • Рабочее название фильма – “Буги на костях” – относится к процессу записи музыкальных композиций на рентгеновские снимки. На съемках картины актриса массовки Наталья Абрамчук потеряла сознание во время давки в узком коридоре павильоне “Беларусьфильма” и погибла под ногами нескольких сотен человек. После этого от заголовка “Буги на костях” продюсеры фильма решили отказаться окончательно.
  • Для главных героев и статистов было создано около 800 костюмов.
  • Съемки советской коммуналки, шикарной квартиры Фреда, магазина одежды, комиссионного пункта и парикмахерской проходили на “Беларусьфильме”. На этой же студии Тодоровский ставил картины “Любовник” с Олегом Янковским и “Мой сводный брат Франкенштейн” с Леонидом Ярмольником.
  • Московским “Бродвеем” на самом деле стал проспект Независимости в Минске, а в роли “Коктейль-Холла”, у дверей которого Мэлс встречается со стилягами, выступило здание минског ГУМа, построенное еще в 1951 году. Эпизод в метро был снят в Питере – в вестибюле станции метро “Автово” и на платформе станции “Пушкинская”.
  • На роль Польщы пробовалась Екатерина Вилкова, но в итоге ей дали роль Бетси.
  • В ходе подготовки к съемкам Антон Шагин учился играть на саксофоне.
  • Валерий Тодоровский три недели провел в Нью-Йорке, чтобы набраться опыта для создания мюзикла и найти специалистов для постановки хореографии, но в итоге был разочарован в уровне мастерства большинства из нью-йоркских профессионалов. Лишь после года поисков режиссер нашел Олега Глушкова и Леонида Тимцуника, которые и стали хореографами “Стиляг”.
  • Процесс поиска музыкального оформления “Стиляг” затянулся почти на три года.
  • Кадры, снятые на Тверской улице и Пушкинской площади в Москве, пришлось обрабатывать с помощью компьютерной графики, чтобы избавиться от анахронизмов и придать большей “винтажности” эпизодам.
  • На рекламу фильма был выделен бюджет в 5 миллионов долларов.
  • В картине можно заметить отсылки к фильмам “Цирк” (1936) Григория Александрова, “Павел Корчагин” (1956) Александра Алова и Владимира Наумова, “Стена” (1982) Алана Паркера и другим лентам.

Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и конечно же любить.

7.7 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 25 декабря 2008
Премьера в мире 20 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Антон Шагин
Антон Шагин
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стиляги 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Стиляги» – вещь явно революционная для новейшего российского кинематографа. Решив рассказать историю о юных московских «низкопоклонниках перед Западом» образца 1955 года, Валерий Тодоровский вполне органично перенес на отечественную почву все каноны и приемы классического голливудского мюзикла. Так что, естественно, 55-й год у Тодоровского – это очень условный 55-й год, схематичный набросок, на фоне которого развивается свое, личное, сугубо авторское…
Читать
Пока нет отзывов Написать
230 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершились съёмки фильма «Проект «Gemini» Компания Евгения Мелентьева и Виктора Денисюка «KINODANZ» завершила съёмки картины «Проект «Gemini», которые прошли в России и Казахстане. Действие фильма, снятого за
Написать
6 октября 2016 16:55
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши