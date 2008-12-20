Стиляги, 2008

Москва, 1955 год – эпоха, когда культ личности Сталина еще не был разоблачен, но в столице уже появились стиляги. Эти молодые люди предпочитали рок-н-ролл, яркую одежду и эпатажный стиль жизни скучному и серому послевоенному советскому быту, за что регулярно подвергались облавам патрулей комсомола.

Комсомолец Мэлс Бирюков волею случая знакомится с одной из стиляг – Полиной “Пользой”. Молодой человек влюбляется в девушку и благодаря ей попадает в мир стиляжничества, новой музыки, московского “Бродвея” (улицы Горького), бриолина и духа свободы.

Красочный российский мюзикл о молодежной субкультуре 1950-х годов снял режиссер Валерий Тодоровский (“Мой сводный брат Франкенштейн”, “Любовник”) по сценарию Юрия Короткова (“9 рота”, “Попса”). В основу музыкального легли рок-хиты 1970-х и 1980-х годов, в том числе композиции “Машины времени”, “Кино”, “Наутилуса Помпилиуса” и “Браво” в джазовой и рок-н-ролльной обработке. За саундтрек отвечали Константин Меладзе, Юрий Шепета, Максим Гладецкий и Ольга Ципенюк. Главные роли в фильме достались молодым артистам Антону Шагину (Мэлс), Оксане Акиньшиной (Польза), Максиму Матвееву (Фред), Евгении Брик (Катя) и Екатерине Вилковой (Бетси). Родителей стиляг сыграли признанные мастера отечественного кино Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Сергей Гармаш.