Спиди-гонщик, 2008

Наша рецензия

Братья Вачовски (будем по старинке называть их именно так, хотя брат Ларри недавно сменил пол и стал сестрой), на протяжении почти целого десятилетия пытавшиеся с разной степенью успешности скрестить фантастический комикс с философией, наконец оставили это проблематичное занятие и приступили к изображению чистого действия, не требующего для себя никаких высоких, глубоких и широких смыслов. В середине 90-х, когда у них готовился первый вариант сценария V for Vendetta, братья с азартом…