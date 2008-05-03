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Спиди-гонщик Спиди-гонщик
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Speed racer

Спиди-гонщик, 2008

2008 / США
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Юный автогонщик Спиди стремится обрести славу, как на самом треке, так и за его пределами, на своем подобном молнии автомобиле "Мак-5".
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 мая 2008
Премьера в мире 3 мая 2008
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
В ролях
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Джон Гудман
Джон Гудман
Скотт Портер
Скотт Портер
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
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Постер фильма Спиди-гонщик 2 постера
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Наша рецензия
Братья Вачовски (будем по старинке называть их именно так, хотя брат Ларри недавно сменил пол и стал сестрой), на протяжении почти целого десятилетия пытавшиеся с разной степенью успешности скрестить фантастический комикс с философией, наконец оставили это проблематичное занятие и приступили к изображению чистого действия, не требующего для себя никаких высоких, глубоких и широких смыслов. В середине 90-х, когда у них готовился первый вариант сценария V for Vendetta, братья с азартом…
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Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Господа, никогда ничего не писал сюда. Сейчас не выдержал) Фильм , редкий ацтой)))) я не понимаю зачем такие фильмы в прокат брать?
я просто в шоке… Читать дальше…
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Залечь на дно в Брюгге
Однажды в Лас Вегасе
Последняя индиана джонс (хотя тоже сказка для детей, но приятная)
Ограбление на бейкер стрит
Друг… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джей Джей Абрамс готовит игровой сериал на основе манги «Спиди-гонщик» В 2008 году в Голливуде был снят полнометражный фильм о заглавном герое.
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26 мая 2022 14:29
Кристина Риччи получила роль в «Матрице 4» Ранее актриса работала с Ланой Вачовски на съемках «Спиди Гонщика».
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7 июня 2021 12:22
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