Киноафиша Фильмы День, когда Земля остановилась

День, когда Земля остановилась

The Day the Earth Stood Still 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Американские астрономы обнаруживают за орбитой Юпитера быстро движущийся объект, который, по прогнозам, скоро столкнется с Манхэттеном. Он движется со скоростью 30 000 километров в секунду, чего достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле. Правительство Соединенных Штатов в спешке собирает группу ученых, включая Хелен Бенсон и ее друга Майкла Гранье, для разработки плана выживания.

Вместо того чтобы разрушить планету, объект изящно приземляется в Центральном парке. Оказывается, что это большой космический корабль сферической формы. Вторженца тут же окружает полиция Нью-Йорка и ВВС США.

Когда из корабля выходит инопланетянин, Хелен движется вперед, чтобы первой поприветствовать его, но из-за суматохи его застреливают. После этого из корабля появляется гигантский робот-гуманоид и временно отключает всю технику в округе, прежде чем раненый инопланетянин успевает остановить его.

Симпатичный пришелец сообщает министру обороны США, что его зовут Клаату, и он является представителем группы цивилизаций, посланным, чтобы обсудить с лидерами Земли спасение планеты. Вместо делегации его отправляют его на допрос, с которого Клаату сбегает и воссоединяется с Хелен, чтобы завершить свою миссию по «спасению Земли». Женщина еще не знает, что спасение планеты совсем не подразумевает под собой спасение человечества.

Известный астроном Сет Шостак был нанят в качестве консультанта для съемок фильма. Он несколько раз просмотрел сценарий на предмет ошибок и внес предложение сделать поведение ученых менее сухим. По мнению Шостака, астрономы не стали бы описывать возникшую в фильме ситуацию в научных терминах. Скорее, они сказали бы, что «чертова скала движется в нашу сторону!». Он также отметил, что ученые должны обращаться друг к другу по имени.

По мнению создателей фильма, Джон Клиз оказался самым сложным выбором на кастинге, так как прежде всего он считался комедийным актером. Клиз чувствовал, что в его возрасте драматическая роль с элементами тонкой иронии будет более легкой, чем образ маниакального старика.

Киану Ривз дважды записал свою реплику «Klaatu barada nikto». Первая запись воспроизводилась в обратном направлении и соединялась со второй, которая произносилась как обычно, чтобы общий диалог звучал более потусторонним.

Как и в оригинале 1951 года, Клаату должен был путешествовать на летающей тарелке, но режиссер Скотт Дерриксон хотел, чтобы внеземный аспект фильма был более загадочным, и заменил корабль светящейся сферой. Сфера должна была быть залита белым светом неопределенности, но Дерриксон посчитал, эту концепцию неоригинальной, и изменил цвет на зеленоватый, более подходящий для экологически консервативной расы.

Дизайн ГОРТа похож на его оригинальное изображение, но теперь он является скорее биологической, чем механической формой жизни, поскольку, по мнению создателей, внеземные расы должны быть более увеличены передовыми биологическими технологиями вместо механики. Кроме того, рост ГРОТа увеличился с восьми до двадцати восьми футов.

Клаату использует фразу «переломный момент», который является климатологическим термином, означающим точку, после которой обратное изменение климата становится невозможным. Некоторые ученые считают, что этот момент уже произошел.

В рамках кампании по продвижению фильма в Германии и в некоторых других странах рекламные объявления изменяли название фильма, включив в него название города, в котором была опубликована реклама (например, «День, когда Кельн остановился»).

Во время поездки с Клаату в машине Джейкоб Бенсон отмечает, что его отец дрался бы с пришельцами. Бенсона играет Джейден Смит, чей реальный отец Уилл сражался с инопланетными захватчиками в фильме «День независимости» и франшизе «Люди в черном».

Галактическая федерация планет посылает на Землю посланника с предупреждением — если правительства не прекратят разрушительное вторжение в природу, планета будет уничтожена. Но земляне принимают пришельца за агрессора, и ему не остается ничего, кроме как скрываться, притворяясь обычным человеком.

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 10 декабря 2008
Премьера в мире 10 декабря 2008
Дата выхода
11 декабря 2008 Россия Двадцатый Век Фокс 16+
17 декабря 2008 Австралия
11 декабря 2008 Беларусь
10 декабря 2008 Бельгия 16
12 декабря 2008 Бразилия
12 декабря 2008 Великобритания
10 декабря 2008 Германия
11 декабря 2008 Греция
12 декабря 2008 Дания
11 декабря 2008 Израиль
12 декабря 2008 Ирландия 12A
12 декабря 2008 Испания 7
12 декабря 2008 Италия
11 декабря 2008 Казахстан
11 декабря 2008 Нидерланды 12
17 декабря 2008 Новая Зеландия
11 декабря 2008 Португалия
12 декабря 2008 США
11 декабря 2008 Словакия
11 декабря 2008 Украина
10 декабря 2008 Франция
11 декабря 2008 Чехия
24 декабря 2008 Южная Корея 12
19 декабря 2008 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $233 093 859
Производство Twentieth Century Fox, 3 Arts Entertainment, Dune Entertainment III
Другие названия
The Day the Earth Stood Still, El día que la tierra se detuvo, O Dia em que a Terra Parou, День, когда Земля остановилась, Amikor megállt a Föld, Chikyû ga seishi suru hi, D.T.E.S.S., Dan kad se Zemlja zaustavila, Dan kada je Zemlja stala, Dan, ko bo obstala zemlja, Den, kdy se zastavila Země, Deň, keď sa zastavila Zem, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Diena, kad apstājās Zeme, Diena, kai sustojo Žemė, Dünyanın Durduğu Gün, Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, El día que paralizaron la tierra, Keshe'ha'olam amad mi'lehet, Le jour où la Terre s'arrêta, Ngày Trái Đất Ngừng Quay, Otan i gi stamatisei, Päev, kui maailm jäi seisma, Päivä jona maailma pysähtyi, Poolaga Piralayam, The Day the Earth Stood Still: The IMAX Experience, Ultimátum a la Tierra, Ultimatum alla Terra, Yer to'xtagan kun, Yerin dayandığı gün, Ziua in care Pamantul se opri, Όταν η Γη σταματήσει, День, коли Земля зупинилась, Денят, в който Земята спря, Жердің тоқтаған күні, ذا داي ذا إيرث ستود ستيل, 地球が静止する日, 當地球停止轉動
Режиссер
Скотт Дерриксон
Скотт Дерриксон
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Джейден Смит
Джейден Смит
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 92 голоса
5.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2993
Наша рецензия

Из общей массы современных американских режиссеров, специализирующихся на мистике, фантастике и ужасах, Скотт Дерриксон рельефно выделяется благодаря тому факту, что каждый его фильм несет мощнейший этический заряд. Даже пятая часть «Восставшего из ада» – Inferno, – которую Дерриксон снял в далеком уже 2000 году, из трэшевой мясорубки прямо на глазах у изумленного зрителя превращалась в почти религиозное полотно. Пинхед, предводитель адских демонов боли и наслаждения, у Дерриксона стал…

Отзывы о фильме

Киноляпы

Ни одна британская новостная служба не стала бы использовать британский флаг в качестве баннера. Британский флаг нечасто вывешивают внутри страны. По телевидению его никогда не показывают; телеканалы считают, что зрители и так знают, в какой стране они находятся.

Цитаты
Professor Barnhardt Должны быть альтернативы. У вас должна быть какая-то технология, способная решить нашу проблему.
Klaatu Ваша проблема не в технологиях. Проблема — в вас. Вам не хватает воли к переменам.
Professor Barnhardt Тогда помоги нам измениться.
Klaatu Я не могу изменить вашу природу. Вы обращаетесь с миром так же, как и друг с другом.
Professor Barnhardt Но каждая цивилизация рано или поздно достигает кризиса.
Klaatu Большинство из них не выживает.
Professor Barnhardt Ваша — выжила. Как?
Klaatu Наше солнце умирала. Нам пришлось эволюционировать, чтобы выжить.
Professor Barnhardt Так получается, что только когда ваш мир оказался под угрозой разрушения, вы стали тем, кем являетесь сейчас.
Klaatu Да.
Professor Barnhardt Вот где мы сейчас. Ты говоришь, что мы на грани уничтожения, и это правда. Но только на грани люди находят волю к переменам. Только на краю пропасти мы эволюционируем. Это наш момент. Не отбирай его у нас — мы близки к ответу.
Окружающая среда в опасности: 11 фильмов и сериалов об экологии
Окружающая среда в опасности: 11 фильмов и сериалов об экологии Каждый из нас хоть раз слышал о глобальном потеплении или озоновых дырах. Но что на самом деле скрывается за этими словами? Действительно ли опасность так велика, что уже в ближайшем будущем наша жизнь кардинально изменится? Рассказываем об 11 фильмах и сериалах об экологических проблемах и их возможных последствиях.
3 октября 2024 09:47
День, когда Земля остановилась - дублированный трейлер
День, когда Земля остановилась Дублированный трейлер
День, когда Земля остановилась - трейлер 2
День, когда Земля остановилась Трейлер 2
