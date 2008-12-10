Американские астрономы обнаруживают за орбитой Юпитера быстро движущийся объект, который, по прогнозам, скоро столкнется с Манхэттеном. Он движется со скоростью 30 000 километров в секунду, чего достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле. Правительство Соединенных Штатов в спешке собирает группу ученых, включая Хелен Бенсон и ее друга Майкла Гранье, для разработки плана выживания.
Вместо того чтобы разрушить планету, объект изящно приземляется в Центральном парке. Оказывается, что это большой космический корабль сферической формы. Вторженца тут же окружает полиция Нью-Йорка и ВВС США.
Когда из корабля выходит инопланетянин, Хелен движется вперед, чтобы первой поприветствовать его, но из-за суматохи его застреливают. После этого из корабля появляется гигантский робот-гуманоид и временно отключает всю технику в округе, прежде чем раненый инопланетянин успевает остановить его.
Симпатичный пришелец сообщает министру обороны США, что его зовут Клаату, и он является представителем группы цивилизаций, посланным, чтобы обсудить с лидерами Земли спасение планеты. Вместо делегации его отправляют его на допрос, с которого Клаату сбегает и воссоединяется с Хелен, чтобы завершить свою миссию по «спасению Земли». Женщина еще не знает, что спасение планеты совсем не подразумевает под собой спасение человечества.
Известный астроном Сет Шостак был нанят в качестве консультанта для съемок фильма. Он несколько раз просмотрел сценарий на предмет ошибок и внес предложение сделать поведение ученых менее сухим. По мнению Шостака, астрономы не стали бы описывать возникшую в фильме ситуацию в научных терминах. Скорее, они сказали бы, что «чертова скала движется в нашу сторону!». Он также отметил, что ученые должны обращаться друг к другу по имени.
По мнению создателей фильма, Джон Клиз оказался самым сложным выбором на кастинге, так как прежде всего он считался комедийным актером. Клиз чувствовал, что в его возрасте драматическая роль с элементами тонкой иронии будет более легкой, чем образ маниакального старика.
Киану Ривз дважды записал свою реплику «Klaatu barada nikto». Первая запись воспроизводилась в обратном направлении и соединялась со второй, которая произносилась как обычно, чтобы общий диалог звучал более потусторонним.
Как и в оригинале 1951 года, Клаату должен был путешествовать на летающей тарелке, но режиссер Скотт Дерриксон хотел, чтобы внеземный аспект фильма был более загадочным, и заменил корабль светящейся сферой. Сфера должна была быть залита белым светом неопределенности, но Дерриксон посчитал, эту концепцию неоригинальной, и изменил цвет на зеленоватый, более подходящий для экологически консервативной расы.
Дизайн ГОРТа похож на его оригинальное изображение, но теперь он является скорее биологической, чем механической формой жизни, поскольку, по мнению создателей, внеземные расы должны быть более увеличены передовыми биологическими технологиями вместо механики. Кроме того, рост ГРОТа увеличился с восьми до двадцати восьми футов.
Клаату использует фразу «переломный момент», который является климатологическим термином, означающим точку, после которой обратное изменение климата становится невозможным. Некоторые ученые считают, что этот момент уже произошел.
В рамках кампании по продвижению фильма в Германии и в некоторых других странах рекламные объявления изменяли название фильма, включив в него название города, в котором была опубликована реклама (например, «День, когда Кельн остановился»).
Во время поездки с Клаату в машине Джейкоб Бенсон отмечает, что его отец дрался бы с пришельцами. Бенсона играет Джейден Смит, чей реальный отец Уилл сражался с инопланетными захватчиками в фильме «День независимости» и франшизе «Люди в черном».
Галактическая федерация планет посылает на Землю посланника с предупреждением — если правительства не прекратят разрушительное вторжение в природу, планета будет уничтожена. Но земляне принимают пришельца за агрессора, и ему не остается ничего, кроме как скрываться, притворяясь обычным человеком.
Ни одна британская новостная служба не стала бы использовать британский флаг в качестве баннера. Британский флаг нечасто вывешивают внутри страны. По телевидению его никогда не показывают; телеканалы считают, что зрители и так знают, в какой стране они находятся.