Известный астроном Сет Шостак был нанят в качестве консультанта для съемок фильма. Он несколько раз просмотрел сценарий на предмет ошибок и внес предложение сделать поведение ученых менее сухим. По мнению Шостака, астрономы не стали бы описывать возникшую в фильме ситуацию в научных терминах. Скорее, они сказали бы, что «чертова скала движется в нашу сторону!». Он также отметил, что ученые должны обращаться друг к другу по имени.

По мнению создателей фильма, Джон Клиз оказался самым сложным выбором на кастинге, так как прежде всего он считался комедийным актером. Клиз чувствовал, что в его возрасте драматическая роль с элементами тонкой иронии будет более легкой, чем образ маниакального старика.

Киану Ривз дважды записал свою реплику «Klaatu barada nikto». Первая запись воспроизводилась в обратном направлении и соединялась со второй, которая произносилась как обычно, чтобы общий диалог звучал более потусторонним.

Как и в оригинале 1951 года, Клаату должен был путешествовать на летающей тарелке, но режиссер Скотт Дерриксон хотел, чтобы внеземный аспект фильма был более загадочным, и заменил корабль светящейся сферой. Сфера должна была быть залита белым светом неопределенности, но Дерриксон посчитал, эту концепцию неоригинальной, и изменил цвет на зеленоватый, более подходящий для экологически консервативной расы.

Дизайн ГОРТа похож на его оригинальное изображение, но теперь он является скорее биологической, чем механической формой жизни, поскольку, по мнению создателей, внеземные расы должны быть более увеличены передовыми биологическими технологиями вместо механики. Кроме того, рост ГРОТа увеличился с восьми до двадцати восьми футов.

Клаату использует фразу «переломный момент», который является климатологическим термином, означающим точку, после которой обратное изменение климата становится невозможным. Некоторые ученые считают, что этот момент уже произошел.

В рамках кампании по продвижению фильма в Германии и в некоторых других странах рекламные объявления изменяли название фильма, включив в него название города, в котором была опубликована реклама (например, «День, когда Кельн остановился»).

Во время поездки с Клаату в машине Джейкоб Бенсон отмечает, что его отец дрался бы с пришельцами. Бенсона играет Джейден Смит, чей реальный отец Уилл сражался с инопланетными захватчиками в фильме «День независимости» и франшизе «Люди в черном».