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Совокупность лжи Совокупность лжи
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Body of Lies

Совокупность лжи, 2008

2008 / США
7.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эд Хоффман, глава ближневосточного подразделения ЦРУ, и Роджер Феррис, бывший военный журналист, ставший агентом, выслеживают одного из лидеров Аль-Каиды, Аль-Салима. Последний находится в Иордании, готовясь к нападениям на США. Чтобы избавиться от него, Феррис должен объединить усилия с главой иорданской секретной службы Хани Саламом и выполнить указания, данные Хоффманом. Все осложняется тем, что Фэррис влюбляется в местную медсестру Аишу. Чувства Фэрриса становятся единственным слабым местом этой операции и ставят под угрозу его жизнь…

  • Манчестерские сцены на самом деле снимались на улицах США. Чтобы скрыть чрезмерно «американские» элементы локации, например, пожарные гидранты, на них надевались мусорные баки с последующим добавлением «английского» мусора. 
  • Некоторые исполнители во турецком кафе в Мюнхенской сцене читали настоящие арабские газеты. Более внимательные из них действительно читали справа налево, как и положено в арабском (что особенно заметно, когда они переворачивали страницу).
  • Карис ван Хоутен сыграла жену Роджера, Гретхен Феррис, но ее сцены были удалены в финальной версии. В фильме есть диалог, который раскрывает их историю из книги.

Руководитель отдела ЦРУ Эд Хоффман отправляет своего агента Роджера Ферриса в Иорданию для внедрения в местную ячейку "Аль-Каиды". Феррису придется налаживать связи не только с террористами, но и с иорданскими спецслужбами, и еще неизвестно, что сложнее.

7.6 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 ноября 2008
Премьера в мире 5 октября 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Винс Колозимо
Винс Колозимо
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Майкл Гэстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Совокупность лжи 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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С «Совокупностью лжи» дело обстоит приблизительно так же, как и с другим фильмом Ридли Скотта – «Гладиатор», на заре миллениума давшим старт возрождению пеплума как жанра. Бесспорные художественные достоинства обеих картин очень сильно умаляются, а в случае «Гладиатора» и вовсе начисто перечеркиваются той вопиющей исторической неправдой, какая показуется на экране. Император Коммод не убивал Марка Аврелия, сам, в свою очередь, не погиб на арене и уж…
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Антонио 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, недостаток экшена окупается прекрасной игрой актеров. Цитата (eremeev, 21/11/2008 - 21:45:10):а вот Кроу я вообше не въехал что там… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 19:32
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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