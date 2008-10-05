Совокупность лжи, 2008

Эд Хоффман, глава ближневосточного подразделения ЦРУ, и Роджер Феррис, бывший военный журналист, ставший агентом, выслеживают одного из лидеров Аль-Каиды, Аль-Салима. Последний находится в Иордании, готовясь к нападениям на США. Чтобы избавиться от него, Феррис должен объединить усилия с главой иорданской секретной службы Хани Саламом и выполнить указания, данные Хоффманом. Все осложняется тем, что Фэррис влюбляется в местную медсестру Аишу. Чувства Фэрриса становятся единственным слабым местом этой операции и ставят под угрозу его жизнь…
Руководитель отдела ЦРУ Эд Хоффман отправляет своего агента Роджера Ферриса в Иорданию для внедрения в местную ячейку "Аль-Каиды". Феррису придется налаживать связи не только с террористами, но и с иорданскими спецслужбами, и еще неизвестно, что сложнее.